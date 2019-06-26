Легионеров в российском футболе станет больше

26 июня останется памятной датой в истории российского футбола. Главным событием на заседании Исполкома РФС стало решение о лимите легионеров. Командам дали ровно год на принятие изменений. С сезона 2020/2021 команды, участвующие в РПЛ, обязаны иметь в заявке на сезон 17 граждан Российской Федерации и 8 легионеров. Зато, все легионеры одновременно смогут находиться на поле.

В следующем сезоне продолжит действовать прошлый лимит, предполагающий обязательное нахождение на поле шести футболистов с российским паспортом.

Решение прокомментировал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков:

"Отмечу, что решение по лимиту на легионеров было принято единогласно. Все представители клубов проголосовали за новый лимит на легионеров. Это означает, что вопрос был хорошо проработан".

Напомним, что сейчас действует лимит (6+5), другими словами на поле должно быть не более 6 иностранцев и не менее 5 россиян. Но количество зарубежных игроков в заявках клубов не ограничено. К примеру, в нынешнем составе «Зенита» числится 14 легионеров, у «Спартака» - 10, по 9 имеют «Локомотив» и «Краснодар».