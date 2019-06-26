Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Совет Федерации на заседании в среду, 26 июня, одобрил закон, который предусматривает частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей. Он подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Исходя из текста пояснительных документов к закону, на данную помощь смогут рассчитывать семьи, в которых третий, четвертый и последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.

Для получения помощи на погашение кредита нужно будет обратиться в банк, где оформлен кредит. Вместе с заявлением и документами по кредиту необходимо приложить свидетельство о рождении детей.

Ранее сайт kp.ru писал, что в случае окончательного вступления в силу данной законодательной инициативы, программа помощи многодетным семьям в погашении кредита за жилье будет работать на федеральном уровне. Ею смогут воспользоваться все многодетные семьи, независимо от того, как давно у них оформлен ипотечный кредит. Планируется, что она будет распространяться как на готовое, так и на строящееся жилье.