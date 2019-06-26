2019-06-26T14:28:24+03:00
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьямСовет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьямФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Совет Федерации на заседании в среду, 26 июня, одобрил закон, который предусматривает частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей. Он подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Исходя из текста пояснительных документов к закону, на данную помощь смогут рассчитывать семьи, в которых третий, четвертый и последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.

Для получения помощи на погашение кредита нужно будет обратиться в банк, где оформлен кредит. Вместе с заявлением и документами по кредиту необходимо приложить свидетельство о рождении детей.

Ранее сайт kp.ru писал, что в случае окончательного вступления в силу данной законодательной инициативы, программа помощи многодетным семьям в погашении кредита за жилье будет работать на федеральном уровне. Ею смогут воспользоваться все многодетные семьи, независимо от того, как давно у них оформлен ипотечный кредит. Планируется, что она будет распространяться как на готовое, так и на строящееся жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президент «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ: Мы ощущаем доверие наших партнеров и твердый настрой на перспективное сотрудничество
Глава российской трубопроводной монополии рассказал об итогах заседания Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти
Новости 24
Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве