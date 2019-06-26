«Пришлось освятить дом»: Яна Рудковская пожаловалась на призраков, поселившихся в особняке

В загородном доме Яны Рудковской и Евгения Плющенко много антикварных вещей, которые были куплены на аукционах за немалые деньги.

gnomgnomych Доброе утро) Как же у нас красиво в саду

Яна подозревает, что именно из-за антиквариата в ее доме стали происходить необъяснимые события. «Вчера на семейном совете мы обсуждали, что же нам делать, — поделилась в своём Инстаграме Яна Рудковская. — На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открывается ночью дверь в комнату Саши, которую можно открыть, только сильно нажав на ручку двери, кричит диким смехом игрушка в гардеробной (которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек-то таких нет со смехом), и игрушка ли это была!? Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого-то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки! Все это может показаться бредом, если бы не вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа прибежала с 3 этажа (где спала у Саши в ногах) за няней и, дождавшись её и поднявшись на 3 этаж, начала рычать и громко лаять в темноте (я не помню ни одного подобного случая с ней). Кроме виляния хвостиком, я думала, она ни на что не способна вообще! Вчера всем после этого события стало жутковато, товарищи! Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже 3 месяца боится подниматься один на 3 этаж и тоже говорит, что слышит звуки странные и чувствует, что кто-то присутствует. Вчера этот факт про 3 этаж подтвердили все женщины, которые помогают нам по дому! Просто боялись говорить раньше! Подумали, что решат, что сумасшедшие. Я в жизни в такие вещи не верила, как и Евгений, но сегодня вызывали батюшку освятить дом. Так как стало всем уже не по себе! У нас дома много старинных вещей, в том числе старинных зеркал на 3 этаже! Возможно, с этим ещё связано! Я понимаю, что 2019 год на дворе, но у меня в жизни такое впервые, и я не знаю, как с этим бороться и вообще что делать?Как-то не хочется обижать этого кого-то, но и жить с этим тоже не хочется дальше».