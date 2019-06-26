Как бесплатно подтянуть английский в парках Москвы

Учили английский язык в школе и забыли, заниматься в языковых школах дорого, не хватает практики общения? Тогда смело отправляйтесь на бесплатные занятия в парках Москвы. Уроки проходят на открытых площадках, занятия проводят педагоги из сети школ иностранных языков ВКС-IH. Учить английский можно все лето.

Берите мягкие подушечки

Прохожу регистрацию на сайте проекта «Английский в парках» (englishpark.bkc.ru) и иду в Парк Горького. Занятие проходило в кинотеатре «Пионер» на широких деревянных лавочках. Время удобное — 18.30. Те, кто пришли не первый раз, прихватили с собой мягкие подушечки и воду. Погода чудесная, атмосфера непринужденная. Незнающих английский язык много, поэтому не чувствуешь себя лузером. И даже, если вы знаете хуже всех, вы же пришли сюда учиться.

- А что здесь проходит? - спрашивает мимо проходящая девушка.

- Сейчас начнется урок английского. Бесплатно, - говорю.

- А можно присоединиться? - уточняет она у администратора.

- Конечно.

По сути, регистрация на сайте — это формальность. Места в кинотеатре, правда, много. Преподаватель говорит в микрофон, поэтому все задания слышно. Приходят студентки, домохозяйки, менеджеры и пенсионеры. На урок приходят около 50 человек. Во время урока присоединились еще несколько прохожих, но все же спустя 20 минут встали и ушли — видимо, не их уровень.

- Уровень выше среднего. На занятиях мы не учим буквы, слова. Педагоги учат говорить, читать, составлять фразы, проходить тесты, - рассказывает администратор Анастасия. - Но присоединиться к нам могут люди любого уровня владения английским языком. Обучение проходит в разговорном жанре.

Учить английский можно все летоФото: Михаил ФРОЛОВ

Общение в группах

Посетить я успела уже два занятия с темами «Еда» и «Стресс». Сразу хочу сказать, что педагоги не говорят на русском языке. Так что английский язык вы будете слышать с первой минуты занятия. И все последующие 1,5 часа. Если уж совсем будет непонятно — не волнуйтесь, рядом кто-то переведет.

Нам выдали задания на листочках, ручки. Многие задания нужно выполнять в парах или группами по четыре человека. Мы рассказывали друг другу, что любим есть на завтрак, в каких кафе питаемся, свои фирменные рецепты. Позже нам дали текст об английском поваре и рестораторе Джеймсе Оливере. Некоторые слова мы переводили в гугл-переводчике — так делали почти все группы.

Аналогичным был и урок о стрессовых ситуациях. Мы рассказывали о работе, пробках, встречах со змеями и пауками. Методика обучения разная — в парке «Эрмитаж», например, смотрят фильмы на английском языке и выполняют задания, дети рисуют и повторяют новые слова. Главное на всех занятиях — знания, отсутствие платы и свежий воздух. И никаких домашних заданий.

В каких парках проводят уроки:

- Сад Эрмитаж, Парк Горького, Воронцовский парк, Парк Сокольники, Царицыно, Перовский парк, Бабушкинский парк, Кузьминки.

Важно

Узнать расписание занятий можно на сайте. Там прочитать для какой группы они рассчитаны: 3-6 лет, 7-12 лет, взрослые.

Выучить и немецкий

Бесплатные занятия по немецкому языку проходят только в Саду Эрмитаж. Там уроки проводят для детей от 6 до 12 лет, а также для взрослых.

Скидки

- Все студенты, кто посещает занятия в парках, получат солидную скидку на дальнейшее обучение в Сети школ иностранных языков BKC-IH, после завершения проекта, - рассказали организаторы проекта «Английский в парках».

На днях в проекте запустили конкурс фотографий, победитель которого может выиграть целый год обучения в одной из школ. А все участники получат сертификат номиналом 2000 рублей на обучение. Правила конкурса читайте в соцсетях школы BKC-IN.