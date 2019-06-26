Всероссийской федерация о включении брейк-данса в Олимпиаду: Мы к этому начали готовиться года четыре назад

26 июня в Лозанне на сессии МОК было принято решение, что в программе Олимпийских игр-2024 в Париже будет представлено четыре новых вида спорта - скейтбординг, сёрфинг, скалолазание и брейк-данс. Но если первые три появятся уже в Токио-2020, то брейк-данс вошел в предварительную программу Игр впервые.

Вот как прокомментировал эту новость президент МОК Томас Бах: «Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения. Они более гендерно-сбалансированные, более городские и позволяют нам держать связь с молодым поколением».

Танцы на Олимпиаде — это уже что-то совсем новенькое. Тем более брейк-данс. Хотя, один из основателей «Всероссийской федерации Брейк-данса» Максим Баронов так не считает.

- Для нас это не было неожиданностью. Я это видел еще 10 лет назад, но тогда само сообщество брейк-данса к этому не было готово. Мы к этому начали готовиться года 4 назад.

- Мы очень мало об этом не знаем. Сколько в брейк-дансе существует различных дисциплин?

- На данный момент брейк-данс существует как дисциплина в танцевальном спорте. Сейчас мы будем формироваться в вид спорта, и там будет, я думаю, дисциплин пять как минимум.

- То есть на Олимпиаде в этом виде спорта может разыгрываться 5 комплектов наград?

- Пока никакой ясности, как будут проходить соревнования на Олимпиаде, нет. Да и система судейства пока не совершенна.

- А кто протолкнул брейк-данс на Олимпиаду - американцы?

- Да, инициаторами была одна организация из Америки, потом это все подхватила федерация бального спорта. Сейчас мы работаем над созданием своей собственной федерации (я имею в виду в мире), которая будет абсолютно независимая.

- Получается, что брейк-данс обогнал все другие танцы – латинские и т.д.

- Потому что он массовый. Я считаю, что это больше не как танец, а как спорт идет. Другие танцоры в основном на ногах танцуют, а здесь у нас полный контакт с полом – плечи, голова, спина и т.д.

- Да, та же акробатика, только под музыку.

- Я бы не сказал, что это акробатика. Потому что в акробатике есть выполнение определенных элементов, там все по системе идет, а у нас различные вариации. Брейк это микс спорта, танцев, акробатики, боевых искусств.

- А у вас есть какие-то запрещенные приемы или па?

- Есть правила, что нельзя друг друга трогать во время баттла. Ну и всякие непристойные жесты показывать.

- А баттл...

- Это соревнование, битва. Когда танцоры выходят, они 2-3 раунда показывают. Баттл может быть один на один, два на два, три на три или команда на команду, 10 на 10, допустим.

- А у нас в России сколько клубов, сколько народа занимается? Есть какие-то цифры?

- Где-то около 100 тысяч человек. Это очень массово на самом деле. Есть команды мирового уровня, которые ездят, но не на официальном уровне, а на любительском. Сейчас, естественно, мы будем переходить на официальный уровень.

- Вы в Олимпийском комитете должны оформлять свою федерацию?

- Да. Сейчас мы работаем с Министерством спорта. Мы себя уже обозначили. Мы зарегистрировали свою организация в 2017 году, до этого у нас была профессиональная лига брейк-данса России. Плюс то, что здесь такие вилки были непонятные – и танцевальный спорт, и мы. Сейчас мы с этими вопросами будем разбираться, естественно.

- В танцевальных видах существует сразу несколько конкурирующих друг с другом федераций, которые ругаются друг с другом...

- Я не знаю. Я лично ни с кем не ругался. Мы спокойно занимаемся своей работой, развиваемся. У нас и форумы проходят. 22 марта в Москву приезжали представители из различных регионов, мы говорили о сбережении здоровья, о подготовке тренеров и судей. Следующий форум пройдет в середине августа. Плюс у нас есть молодежная лига брейк-данса. Мы выработали свою систему судейства. Это как аналог НХЛ, либо футбольной лиги, где регулярно проходят соревнования.

- А вы также тренером работаете?

- Да, я преподаю, чтобы не терять хватку. У меня свои клубы по Москве.

- А там есть разделение на мужчин, женщин?

- Ну да, есть. И по возрасту, и по гендерному признаку.

- Но есть и микст?

- Да, можно. Бонни и Клайд называется. Но мы это как дисциплину на данный момент не рассматриваем.

- Брейк-данс дебютировал в качестве нового вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в 2018 году.

- Да. И российский парень Сергей Чернышев из Воронежа занял первое место.

- Значит, мы в лидерах мирового брейк-данса?

- В Китае соревнования проходили – Россия пока ничего не выиграла. Посмотрим, как будет дальше.

- А кто основные конкуренты - Америка, Китай?

- В Китае сейчас вообще целые ангары танцоров набирают, где готовят спортсменов. У нас пока спят в этом плане. Но в любом случае по России очень много школ и команд. Я считаю, у России большие перспективы, потому что у нас ребята очень талантливые.