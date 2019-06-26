2019-06-26T15:32:07+03:00
Наука

Пять женщин-инноваторов на Youtube

29 июня в России отмечают День изобретателя и рационализатора. В преддверии праздника «КП» рассказывает о пяти женщинах, которые изобретают, рационализируют, развивают российскую науку
Поделиться:
Вера Штукенция, молодой кандидат биологических наук из Москвы, ведет сайт про образование и карьеру, а с появлением YouTube — снимает свои видеоВера Штукенция, молодой кандидат биологических наук из Москвы, ведет сайт про образование и карьеру, а с появлением YouTube — снимает свои видеоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

1. Наталия Берлова, эксперт по математике

Наталия Берлова, доктор математических наук из Оренбурга, преподает прикладную математику в Кембриджском университете и Сколковском институте науки и технологий. Всю жизнь она решает самые сложные математические задачи, предсказывает цены на электроэнергию, анализирует пьесы Шекспира и делится своими знаниями на YouTube-канале Телеканала «Культура».

Наталия Берлова, доктор математических наук из Оренбурга

Наталия Берлова, доктор математических наук из Оренбурга

2. Вера Штукенция, эксперт по образованию

Вера Штукенция, молодой кандидат биологических наук из Москвы, ведет сайт про образование и карьеру, а с появлением YouTube — снимает свои видео. Она рассказывает, как писать научные статьи, поступать в иностранные вузы и искать подходящую профессию, дает советы и помогает подписчикам своего YouTube-канала «Алчность Знаний» следовать своей мечте.

3. Марина Попова, эксперт по генетике

Марина Попова, доктор медицинских наук и основатель компании Advanced Gene & Cell Technologies из Санкт-Петербурга, разрабатывает биотехнологические механизмы, которые позволяют проникнуть внутрь человеческой клетки и остановить развитие ВИЧ и СПИД. Услышать рассказы Марины о ее непростом деле можно на YouTube-канале «Лекториум».

Марина Попова, доктор медицинских наук

Марина Попова, доктор медицинских наук

4. Нина Зверева, эксперт по коммуникациям

Нина Зверева, кандидат филологических наук и лауреат премии ТЭФИ из Горького, проводит индивидуальные и корпоративные занятия по искусству общения. В прошлом тележурналист, сегодня она преподает в Московской школе управления Сколково и пишет книги о коммуникациях и деловом общении, а также рассказывает о секретах ораторского мастерства на YouTube-канале skolokovoschool.

Нина Зверева, кандидат филологических наук и лауреат премии ТЭФИ

Нина Зверева, кандидат филологических наук и лауреат премии ТЭФИ

5. Ксения Овсянникова, эксперт по неврологии

Ксения Овсянникова, кандидат медицинских наук из Казани, практикует неврологию, публикует научные статьи и изучает мультидисциплинарные проблемы, связанные со сном. Чтобы развеять заблуждения о нормальном сне и узнать, как отдыхать правильно, слушайте выступление Ксении на YouTube-канале «Курилка Гутенберга».

Ксения Овсянникова, кандидат медицинских наук из Казани, практикует неврологию

Ксения Овсянникова, кандидат медицинских наук из Казани, практикует неврологию

Чтобы узнать больше вдохновляющих историй о женщинах в науке, подключайтесь к образовательному проекту «Женщины-инноваторы на YouTube».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Всемирный фонд дикой природы: От глобального потепления страдает Арктика и юг России
Принято считать, что для России с её холодным климатом глобальное потепление даже выгодно. Но на практике происходит не так, уверяет директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин
Новости 24
На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скорости
С 2021 года в России введут цифровые полисы ОМС
Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве