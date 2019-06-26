Пять женщин-инноваторов на Youtube

1. Наталия Берлова, эксперт по математике

Наталия Берлова, доктор математических наук из Оренбурга, преподает прикладную математику в Кембриджском университете и Сколковском институте науки и технологий. Всю жизнь она решает самые сложные математические задачи, предсказывает цены на электроэнергию, анализирует пьесы Шекспира и делится своими знаниями на YouTube-канале Телеканала «Культура».

Наталия Берлова, доктор математических наук из Оренбурга

2. Вера Штукенция, эксперт по образованию

Вера Штукенция, молодой кандидат биологических наук из Москвы, ведет сайт про образование и карьеру, а с появлением YouTube — снимает свои видео. Она рассказывает, как писать научные статьи, поступать в иностранные вузы и искать подходящую профессию, дает советы и помогает подписчикам своего YouTube-канала «Алчность Знаний» следовать своей мечте.

3. Марина Попова, эксперт по генетике

Марина Попова, доктор медицинских наук и основатель компании Advanced Gene & Cell Technologies из Санкт-Петербурга, разрабатывает биотехнологические механизмы, которые позволяют проникнуть внутрь человеческой клетки и остановить развитие ВИЧ и СПИД. Услышать рассказы Марины о ее непростом деле можно на YouTube-канале «Лекториум».

Марина Попова, доктор медицинских наук

4. Нина Зверева, эксперт по коммуникациям

Нина Зверева, кандидат филологических наук и лауреат премии ТЭФИ из Горького, проводит индивидуальные и корпоративные занятия по искусству общения. В прошлом тележурналист, сегодня она преподает в Московской школе управления Сколково и пишет книги о коммуникациях и деловом общении, а также рассказывает о секретах ораторского мастерства на YouTube-канале skolokovoschool.

Нина Зверева, кандидат филологических наук и лауреат премии ТЭФИ

5. Ксения Овсянникова, эксперт по неврологии

Ксения Овсянникова, кандидат медицинских наук из Казани, практикует неврологию, публикует научные статьи и изучает мультидисциплинарные проблемы, связанные со сном. Чтобы развеять заблуждения о нормальном сне и узнать, как отдыхать правильно, слушайте выступление Ксении на YouTube-канале «Курилка Гутенберга».

Ксения Овсянникова, кандидат медицинских наук из Казани, практикует неврологию

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