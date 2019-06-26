2019-06-26T16:34:22+03:00
Общество

Аэрофлот предоставил бесплатные билеты 6,5 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны

Авиакомпания в 19-й раз провела акцию, посвященную Дню Победы
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Традиция бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны в канун Дня Победы появилась в 2001 году: Аэрофлот положил ей начало первым из отечественных авиаперевозчиков. В этом году авиакомпания проводит акцию уже в 19-й раз. С 3 мая по 12 июня Аэрофлот бесплатно перевез на своих рейсах 6,5 тысяч ветеранов и их сопровождающих.

По правилам акции воспользоваться бесплатными билетами могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма, жившие на территории СССР - граждане России, стран СНГ, Прибалтики и Грузии. Каждый ветеран мог взять с собой одного сопровождающего. Аэрофлот взял на себя не только оплату тарифа, но и всех такс и сборов. На внутренних рейсах Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы предоставлялись места в классах Комфорт и Бизнес. Если в салонах бизнес-класса были свободные места, ветеранам бесплатно повышали категорию обслуживания — это услугой воспользовались 3,5 тысячи человек. А если стыковка между рейсам была длительной, от 6 до 24 часов, Аэрофлот бесплатно размещал ветеранов и их сопровождающих в гостиницах.

Авиакомпания постаралась окружить ветеранов заботой не только в небе, но и на земле. В дни проведения акции аэропорт «Шереметьево» выделял каждому ветерану персонального сопровождающего, а также предоставлял приоритетный порядок и особые условия обслуживания при прохождении формальностей. В терминалах аэропорта были выделены особые зоны регистрации. По прилету ветеранов ждала приоритетная выдача чемоданов (кстати, специально для участников акции авиакомпания увеличила нормы провоза багажа). Посадку на свой рейс ветераны ждали в залах ожидания повышенной комфортности, а перекусить могли по выданным авиакомпанией бесплатным ваучерам на посещение кафе и ресторанов.

Акцию по бесплатной перевозке ветеранов Великой Отечественной войны Аэрофлот считает своей социальной миссией: с 2001 года ее участниками стали более 90 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
Эксперты рассказали, стоит ли ждать в России запрета на электронные сигареты
На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скорости
С 2021 года в России введут цифровые полисы ОМС
Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве