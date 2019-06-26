Аэрофлот предоставил бесплатные билеты 6,5 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны

Традиция бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны в канун Дня Победы появилась в 2001 году: Аэрофлот положил ей начало первым из отечественных авиаперевозчиков. В этом году авиакомпания проводит акцию уже в 19-й раз. С 3 мая по 12 июня Аэрофлот бесплатно перевез на своих рейсах 6,5 тысяч ветеранов и их сопровождающих.

По правилам акции воспользоваться бесплатными билетами могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма, жившие на территории СССР - граждане России, стран СНГ, Прибалтики и Грузии. Каждый ветеран мог взять с собой одного сопровождающего. Аэрофлот взял на себя не только оплату тарифа, но и всех такс и сборов. На внутренних рейсах Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы предоставлялись места в классах Комфорт и Бизнес. Если в салонах бизнес-класса были свободные места, ветеранам бесплатно повышали категорию обслуживания — это услугой воспользовались 3,5 тысячи человек. А если стыковка между рейсам была длительной, от 6 до 24 часов, Аэрофлот бесплатно размещал ветеранов и их сопровождающих в гостиницах.

Авиакомпания постаралась окружить ветеранов заботой не только в небе, но и на земле. В дни проведения акции аэропорт «Шереметьево» выделял каждому ветерану персонального сопровождающего, а также предоставлял приоритетный порядок и особые условия обслуживания при прохождении формальностей. В терминалах аэропорта были выделены особые зоны регистрации. По прилету ветеранов ждала приоритетная выдача чемоданов (кстати, специально для участников акции авиакомпания увеличила нормы провоза багажа). Посадку на свой рейс ветераны ждали в залах ожидания повышенной комфортности, а перекусить могли по выданным авиакомпанией бесплатным ваучерам на посещение кафе и ресторанов.

Акцию по бесплатной перевозке ветеранов Великой Отечественной войны Аэрофлот считает своей социальной миссией: с 2001 года ее участниками стали более 90 тысяч человек.