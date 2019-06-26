Готова ли Россия к мировому экономическому кризису? Делягин ответил Орешкину

На днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, каким ему видится будущий мировой финансовый кризис. Видится он ему не очень опасным, а Россия к нему вполне готова — во всяком случае лучше, чем в 2008 и 2014 годах.

«Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией, - сказал Орешкин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». - Очень важный момент, что к этому новому глобальному кризису Россия готова гораздо больше, чем к кризису 2008 года и к ситуации с падением цен на нефть в 2014 году».

И еще разок добавил оптимизма: «Определенные риски есть, но они носят ограниченный характер из-за нашей большей готовности ко всем этим сценариям".

«КП» насторожил такой уверенный подход к столь непростым и не всегда прогнозируемым явлениям как кризис.

- Не попахивает ли шапкозакидательством? - поинтересовались у директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, нашего экономического обозревателя на «Радио КП».

- Нет, это не шапкозакидательство, это просто неправда, - ответил Делягин. - Перед кризисом 2008 г. наши международные резервы составляли более $580 млрд. Сейчас у нас на $100 млрд меньше. То есть даже с формальной точки зрения мы к кризису готовы слабее. Второе - качество управления. В 2008-м у нас еще было довольно много управленцев, которые помнили если не советские времена, то кризис 1998 года и понимали, как выходить из кризиса — прежде всего, за счет ограничения спекуляций. А в 2014 году уже были признаки инсайдерской игры. При цене нефти $105 за баррель началось бегство доллара из страны, снижение фондового рынка. Но даже в момент двукратной девальвации рубля международные резервы России превышали уровень, достаточный для гарантированного обеспечения стабильности, на четверть.

- Но господин Орешкин считает, что сейчас ситуация лучше...

- Единственное, в чем она лучше, это в том, что Росстат подчинен г-ну Орешкину. И какой бы не была глубина кризиса, мы, скорее всего, этого не узнаем. У нас сейчас наблюдается экономический спад, который всячески маскируется статистикой. А падение уровня жизни никакой статистикой не замаскировать. У нас блокируется развитие по всем направлениям, а г-н Орешкин даже не подозревает, что происходит с экономикой, поскольку у него, наверное все хорошо.