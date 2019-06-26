Наши генетические секреты враг не узнает

До недавнего времени в нашем законодательстве зиял обидный пробел. Данные, полученные из биоматериалов человека, где содержалась его генетическая информация, не имели защиты. То есть дополнительные сведения, которые можно было получить о любом гражданине — его состояние здоровья в деталях, образ жизни и питания, чувствительность к медпрепаратам и к аллергенам — могли попасть не только в руки узких специалистов, но и к тем, кому такую информацию знать не положено.

Почему? Потому, что федеральный закон «О персональных данных», принятый еще 13 лет назад, налагал лишь общий запрет на обработку персональных данных — без согласия субъекта. А вот сбор данных о генетических особенностях человека мог до сих пор осуществлять, в принципе, кто угодно.

И вот, наконец, в 11-ю статью этого федерального закона правительством предложены соответствующие поправки. Теперь и конституционные права граждан будут защищены (ну кому захочется, чтобы нюансы его здоровья и образа жизни знал кто-то, кроме участкового терапевта и самых близких), и общественные и государственные интересы соблюдены (о непереносимости каких-то лекарств или аллергиях летчика, моряка или ракетчика никому, кроме его командира и военврача знать не следует).

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По данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 55% россиян уверены, что защита персональных данных — не их забота. По их мнению, этим должны заниматься владельцы сайтов, провайдеры сервисов или государство. Только треть респондентов делает резервные копии собственных данных (подробности).