2019-06-26T21:19:46+03:00
Общество

Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна расматриваться как преступление

Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Глава НАК Кирилл Кабанов.Глава НАК Кирилл Кабанов.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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- Что надо сделать, что бы система наша, влияющая на жизнь каждого стала беспристрастной?

- Расширение полномочий правоохранительных служб в рамках единых дел. У нас один орган расследует, второй надзирает, а третий подглядывает. Но есть категории уголовных дел, расследованиями которых по необходимости занимаются официально несколько структур. Это, кстати, позволяет уменьшить вероятность сговоров.

- И злоупотреблений?

- И это тоже. Там идет разграничение полномочий — кто-то собирает информацию на уровне муниципальном, кто-то на федеральном. Делается все понятно как.

- Но с судами ситуация иная...

- С судебной системой сложнее. Намного, реально. Были уже поручения по поводу заявлений президента о том, что все судебные процессы должны записываться — есть аудио и видео контроль. Но на самом деле судебная система этому противостоит.

- Вы обсуждали с главой государства необходимость реформы?

- Да, президент на встречах с нами заявлял о необходимости реформы судебной системы. Но она невозможна без кадровой реформы. Ведь когда люди пожизненно сидят на этих местах — они привыкают к этой модели. И они не откажутся от методов такой работы. Им комфортно в них.

- То есть, это самая большая проблема?

- Ну конечно! Надо готовить замену судейского корпуса. Должна быть понятна вся стратегия реформы. Она должна быть публична. Несколько раз СПЧ прорабатывала такой документ, с привлечением известных судей. Но всё упирается в человеческий ресурс.

- Сколько свежей крови надо влить, например, в судейский корпус — тысячу специалистов, две, три?

- Речь, максимум, о сотне специалистов. А потом все пойдет как положено. Уходящие судьи получат все социальные гарантии. У них все нормально. Квалификационных коллегий недостаточно - чтобы осуществлять надзор за правонарушениями судей в рамках процесса. Надо защитить полностью судебную систему от влияния правоохранителей. Да от любого внешнего воздействия. Любая попытка давления на суд должна рассматриваться как преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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