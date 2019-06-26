Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна расматриваться как преступление

- Что надо сделать, что бы система наша, влияющая на жизнь каждого стала беспристрастной?

- Расширение полномочий правоохранительных служб в рамках единых дел. У нас один орган расследует, второй надзирает, а третий подглядывает. Но есть категории уголовных дел, расследованиями которых по необходимости занимаются официально несколько структур. Это, кстати, позволяет уменьшить вероятность сговоров.

- И злоупотреблений?

- И это тоже. Там идет разграничение полномочий — кто-то собирает информацию на уровне муниципальном, кто-то на федеральном. Делается все понятно как.

- Но с судами ситуация иная...

- С судебной системой сложнее. Намного, реально. Были уже поручения по поводу заявлений президента о том, что все судебные процессы должны записываться — есть аудио и видео контроль. Но на самом деле судебная система этому противостоит.

- Вы обсуждали с главой государства необходимость реформы?

- Да, президент на встречах с нами заявлял о необходимости реформы судебной системы. Но она невозможна без кадровой реформы. Ведь когда люди пожизненно сидят на этих местах — они привыкают к этой модели. И они не откажутся от методов такой работы. Им комфортно в них.

- То есть, это самая большая проблема?

- Ну конечно! Надо готовить замену судейского корпуса. Должна быть понятна вся стратегия реформы. Она должна быть публична. Несколько раз СПЧ прорабатывала такой документ, с привлечением известных судей. Но всё упирается в человеческий ресурс.

- Сколько свежей крови надо влить, например, в судейский корпус — тысячу специалистов, две, три?

- Речь, максимум, о сотне специалистов. А потом все пойдет как положено. Уходящие судьи получат все социальные гарантии. У них все нормально. Квалификационных коллегий недостаточно - чтобы осуществлять надзор за правонарушениями судей в рамках процесса. Надо защитить полностью судебную систему от влияния правоохранителей. Да от любого внешнего воздействия. Любая попытка давления на суд должна рассматриваться как преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В России составили «черный список» чиновников — в нем уже тысяча человек: жулики, жертвы служебных интриг и «мертвые души»

Год назад правительство приняло решение о создании реестра госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. За это время в него внесли 1243 фамилии (документ размещен на сайте госслужбы). «Комсомолка» решила разобраться, за что чиновники попадают в «черный список» и как живут дальше, получив такое клеймо на репутации (подробности).