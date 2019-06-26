Австрийский марш русского футбола

Когда природа оживает – умирает футбол. Из 6 месяцев, когда у нас тепло и трава зеленеет, полтора идет перерыв между футбольными чемпионатами. Болельщикам остается перемывать косточки футболистам, а спортивным каналам вспоминать о существовании странных видов спорта.

Кубок «Париматч-Премьер» призван чуть скрасить тоску футбольного безвременья. В Австрии собрались «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Они сыграют между собой в один круг каждый с каждым и определят обладателя трофея. Все игры покажут по «Матч ТВ». Зимой подобный турнир (с участием «Зенита» и «Локомотива» вместо ЦСКА и «Краснодара») выиграл «Спартак». Правда, по итогам настоящего чемпионата России красно-белые оказались лишь пятыми. Интерес клубов к этому турниру довольно прозаический – фактически это бесплатные сборы с хорошими спарринг-партнерами. Да еще и 100 тысяч евро достанутся в награду победителю (для российских команд сумма смешная, но все деньги).

Главные тренеры команд, принимающих участие в предсезонном турнире.Фото: Петр ПАВЛОВ

- Стоит ли цель выиграть? – Валерий Карпин, тренер «Ростова» всегда начинает говорить с таким выражением лица, как будто хочет срезать вас жестким выпадом. Но чаще вместо выпада следует разумный ответ. – Как можно ставить такую цель, если цел хорошо подготовиться к чемпионату (чемпионат России стартует 14 июля – ред.). А вот желание выиграть есть всегда…

Тренеры команд были настроены очень добродушно. Мурад Мусаев, наставник «Краснодара» улыбался, тренер «Спартака» Олег Кононов и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко весело что-то обсуждали, похлопывая друг друга по плечу.

Вокруг на сотню верст ни одного большого города, все располагает к футболу. Матчи проходят в городке Пеллау, куда добрались и российские болельщики и местные жители. Австрийские законы разрешают пиво на трибунах, и его тут явно больше, чем самих болельщиков. Самая трогательная и забытая деталь – пепельницы, которыми уставлены все столики и возвышения. И тут курят. Отчаянно, смачно.

В первом матче турнира встречались «Спартак» и «Ростов». Красно-белые – главные поставщики новостей. Они наконец-то завершили болезненный развод с своим экс-капитаном Денисом Глушаковым. Считается, что это он «мутил воду» и мешал команде выигрывать. Теперь, соответственно, все должно у команды наладиться. А еще на замену вышел новичок Эзекиль Понсе.

Трофей турнира «Париматч-Премьер».Фото: Петр ПАВЛОВ

«Ростов» пригласил на турнир нападающего «Рубина» Дмитрия Полоза. И тот сразу отметился голом, ставшим первым в турнире. Потом ростовчане забили еще… Так и выиграли – 2:0.

Забавно, что к концу игры нейтральные поначалу австрийцы разобрались что к чему. Может под впечатлением от игры команд (что едва ли, играли-то без излишнего блеска), а может благодаря рекам пива и энтузиазму российских болельщиков. В результате немецкие ругательства, как будто из фильмов про Средневековье, сыпались в сторону игроков «Спартака» и «Ростова»…

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