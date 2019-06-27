В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы

После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.

Что мы думали про Яму раньше. Появилось в центре какое-то место, которое молодежь облюбовала для ночных посиделок с алкоголем и не только (в данном случае - Хохловская площадь, где сделали удобные лавочки, думали - для культурного общения, а получилось вон что). Местные жители и посетители «культурных кафешек» от всей этой алкотусовки стонут. Полиция как бы ситуацию игнорирует (ну если ее не вызвали на конкретное безобразие).

И тут появляется «Лев против». Этакая общественная организация, которая против распития спиртного в общественных местах, за нравственность, приличность, короче, за все хорошее и против плохого.

Хорошие «львы» подходили к плохим пьяненьким, бутылки отбирали, выливали, брызгали из перцовых баллончиков в глаза. Затевались драки. Потом вызывали ОМОН, который вязал пьяных, но не трогал «львов». И так каждую пятницу - 10 человек, потом 40. Продолжалось все это с начала июня.

И вдруг 24 июня мы узнали, что все это время там же орудовал «клофелинщик»: Мурат Сабанов тоже подсаживался к пьяным, но предлагал хлебнуть газировки, после которой люди мгновенно отрубались, кто-то впадал в кому.

23 мая он отравил двух выпускниц (17-летние девчонки приехали отмечать последний звонок). Они пролежали без сознания на газоне 12 часов! Пока их не увидела женщина, вышедшая погулять с собакой.

7 июня в кому впали трое молодых людей, по словам очевидцев, Сабанов был там же, разговаривал с полицейскими как со знакомыми. Это только два эпизода. Многие из отключившихся просто не помнят, что случилось.

Все происходило как бы параллельно с рейдами «Льва против» и ОМОНа. Как в другой реальности. Но нет - в той же самой.

Почему же никто из борцов за нравственность и порядок отравителя не видел и не замечал?

«Сами виноваты» - такое отношение было к жертвам отравителя. «Вы сами пьяные, распутные, буйные. Так вам и надо».

«ОНА ЗВОНИЛА С ЧИСТЫХ ПРУДОВ»

Заявления от жертв психотропных ограблений пошли в ОВД «Басманный» еще в конце мая, подозреваемого, 26-летнего Мурата Сабанова, задержали лишь 24 июня. И только после того, как началась шумиха в СМИ и в районный отдел полиции нагрянуло окружное начальство чуть ли не в полном составе.

- Вечером 23 мая, когда пропала Алиса (имя изменено, девушке 17 лет. - Ред.), родители звонили ей, телефон не отвечал, а после полуночи его вообще выключили, - рассказала «Комсомолке» тетя одной из жертв, Светлана. - Мать Алисы - мы живем в Щербинке - побежала в полицию. Ребенок пропал, и она точно знает, что последний раз девочка звонила с Чистых прудов. В полиции сказали, что на место сейчас выедет наряд, там знают, где молодежь тусуется...

- На самом деле никто никуда не приезжал. Иначе нас бы нашли! - уверена сама Алиса.

- Мы несколько часов не знали, где она, - продолжает женщина. - Уже утром я в очередной раз позвонила в «Скорую», и мне сказали, что из сквера на Чистых прудах в такую-то больницу увезли двух девочек...

Алиса провела в больнице больше недели. Потом они с мамой поехали подавать заявление в ОВД «Басманный». В дежурной части просидели четыре часа, но к ним никто из оперов так и не вышел.

- Мне было плохо, я не могла сидеть, написала от руки заявление, и мы уехали. И до вечера (24 июня. - Ред.) нам никто не перезвонил.

- А уже ближе к ночи сотрудники того же ОВД «Басманный», куда было подано заявление, как с цепи сорвались, - говорит Светлана.

- Звонят. Просят прислать заключение врачей. А потом по ватсапу скидывают фото задержанного. Он? Не он? Это мы уже потом узнали, что там начальство шороху навело. Около 23.00 вчера по заявлению Алисы наконец-то завели уголовное дело. Правда, по статье «кража». Но ведь это не просто кража, он столько человек убить мог!

Сабанов со своей девушкой. Фото в телефоне нашему корреспонденту показала мать задержанного. Для нее-то он был отличным сыном.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

«ХИЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИЛ»

В Таганский суд Москвы обвиняемого в серии грабежей привезли вечером в среду. За это время стало известно, что полиция (наконец-то!) переквалифицировала возбужденные дела с просто краж на «разбой» (это до 10 лет лишения свободы).

Сабанов, в красных штанах, от камер закрывается рукой. На вопросы судьи отвечает так тихо, что приходится переспрашивать. Образование высшее (экономический факультет Нальчикского филиала Краснодарского университета МВД РФ), холост. Прописки в Москве нет.

- Вы в Москве работали? - спросила судья Ларина.

- Неофициально. Занимался грузовыми перевозками.

- А жили где?

- В хостеле.

В материалах дела - информация об отравленных (сейчас в деле 7 эпизодов и как минимум 11 пострадавших) и результаты обыска в хостеле. У Сабанова нашли таблетки и порошки - три вида сильных психотропов, а также уже начиненные ими напитки.

- Вы свою вину признаёте?

- Частично. Хищения производил. Но никого не травил.

Следователь и прокурор просят обвиняемого арестовать.

- Я возражаю против заключения под стражу, - так же тихо бубнит Мурат Сабанов, читая с листка бумаги, который ему сунула адвокат. - Я сам пришел по первому звонку.

- Куда пришли?

- Ну, в полицию...

Судье Наталии Лариной объясняют, что до этого Сабанова уже задерживали. Это было как раз в ночь на 8 июня, после того как на Чистых прудах отравили журналистку Людмилу Чижову с друзьями. Очевидцы сказали, что Сабанов пытался стащить вещи лежащих в сквере без сознания людей. Его привезли в ОВД «Басманный», побеседовали. Парень сказал, что не собирался ничего воровать, а просто собрал вещи, чтобы вернуть «спящим», когда они проснутся. Полицейские отпустили Сабанова под подписку о невыезде...

В этот раз Сабанов арестован на два месяца - до 25 августа.

«Комсомолка» будет следить за расследованием.

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