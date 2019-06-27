2019-06-26T22:34:26+03:00
Анекдоты

Вы замечали, что от зарплаты до зарплаты - вечность, а от квитанции до квитанции - как будто только вчера оплатил

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Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры стучатся грабители.

- Кто там?!

- Та не бойтесь! Не гости!

* * *

- Да! Иногда выходит лучше, чем задумаешь, - заметил муж, бросив туфлю в кота, а попав в жену.

* * *

Два приятеля встречаются, а один такой помятый, с фингалом, щека поцарапана.

Друг ему говорит:

- Слушай, ну у тебя и вид!

- Да ладно, это меня лошадь копытом лягнула.

- Какая лошадь?! Откуда здесь лошади?

- Да это еще что! Вот когда меня машина крылом по морде задела...

- Ну ты и нажрался!

- Правда, ну это еще что, потом меня шасси самолета по уху трахнуло!

- Слушай, иди-ка ты проспись, хватит заливать.

- Да ты что, не веришь, спроси у директора карусели!

* * *

Криминальные новости.

Группа вооруженных грабителей была избита пенсионерами, после того как попыталась без очереди подойти к окошку кассира Сбербанка.

* * *

Нынешние выпускные 9-х классов - напыщенные и пафосные, словно церемония «Оскар»: концерт, приглашенные певцы, видео и т. д.

Когда я окончил 9-й класс, мне просто отдали аттестат и попросили не идти в 10-й.

* * *

- Коллега, я пришел к выводу, что человеческий идиотизм вечен!

- Согласен. Надо бы сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?

- Да просто! Повесить ручку и написать: «Не крутить!»

* * *

Петя хотел, чтобы родители подарили ему подушку. Но они подарили велосипед. Всю ночь он проплакал лицом в педали…

* * *

Трудней всего прикидываться мудрым: постоянно приходится морщить лоб и щеки надувать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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