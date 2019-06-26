2019-06-26T23:57:49+03:00
Звезды

«Все-таки гномы - непростые существа»: Яна Рудковская выясняет, почему в ее доме поселился призрак

Сыну Евгения Плющенко решили поменять имя
Игорь ПОЛЯКОВ
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Яна Рудковская с сыном Сашей.Яна Рудковская с сыном Сашей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Загадочной историей поделилась в своём Инстаграме Яна Рудковская.

Напомним: по словам продюсера, на третьем этаже их с Евгением Плющенко подмосковного особняка стали происходить странные вещи: раздаются посторонние голоса, смех.

Яна предполагает, что потусторонние явления в их «гнезде» появились из-за обилия антикварных зеркал, которые они с Евгением покупают на аукционах.

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На семейном совете супруги решили пригласить в дом священника, чтобы батюшка «очистил» их жилище.

Впрочем, продюсер намерена ещё и переименовать в Инстаграме своего младшего сына Александра Плющенко, чтобы имя ребёнка не ассоциировалось с гномами. Как известно, звёздные родители практически с самого рождения ласково называли Сашеньку «Гном Гномычем». Так малыша зовут и в его Инстаграме.

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А дома то,Кузя,лучше) #рубрикамоизавтраки
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- Сегодня ждём батюшку, - написала в своём блоге Яна Рудковская. - Ну, посмотрим. Все равно же надо разобраться с тем, что происходит. Карма - не карма, а действительно, может «Гном Гномычу» пора никнейм менять на человеческий? Все-таки гномы, конечно, существа забавные, но во многих сказках и преданиях - не такие уж и простые, как кажутся на первый взгляд.

А слово - ведь очень тонкая материя. Есть же поверье: как пароход назовёшь, так он и поплывет... В общем, рада, что кому-то, возможно, подняла настроение. Не переживайте, с нами все в порядке. Ситуацию мониторим, разбираемся, без фанатизма, но осмысленно... А к антиквариату, полагаю, наверное, относиться надо бы теперь внимательнее.

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Новоселье на Рублевке в поселке «Горки-10» двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская отпраздновали еще шесть лет назад. А теперь на участке появился новый дом со средневековой башенкой, который в сети уже сравнили с резиденцией Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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