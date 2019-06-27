Британия обвинила русских хакеров в провоцировании беспорядков в Северной Ирландии

Великобритания даже после отставки премьер-министра Терезы Мэй продолжает гнуть антироссийскую линию. В этот раз британские власти рапортовали: раскрыта тайная операция, проводимая российскими хакерами.

Неизвестные публиковали фейковые новости в Фейсбуке, Твиттере и Reddit (развлекательный сайт — ред.) с целью спровоцировать беспорядки в Северной Ирландии, пишет британский таблоид The Daily Mail.

СКРИПАЛЕЙ ОТРАВИЛИ ИРЛАНДЦЫ

Вскрылась эта спецоперация, разумеется, благодаря американским специалистам. Лаборатория цифровых исследований, базирующаяся в Вашингтоне, уже более 50 лет стоит на защите безопасности в США, Британии и Европе. По данным ее специалистов, в течение пяти лет в британском сегменте соцсетей появлялись новостные «утки». Они якобы должны были спровоцировать усиление националистических настроений в Северной Ирландии и посеять недоверие к властями у простых британцев.

Так в одном из постов, который британцы и американцы приписывают именно русским хакерам, говорилось, что противники брекзита будто хотели убить бывшего главу британского МИД Бориса Джонсона, который в свою очередь ратует за выход Соединенного королевства из состава Евросоюза.

Не обошлось и без упоминания о бывшем шпионе Сергее Скрипале. Как утверждают в американской Лаборатории цифровых исследований, в соцсетях неизвестные активно распространяли слух, что за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии на самом деле стоят представители независимой республики Ирландия. При этом в публикациях использовались вымышленные цитаты бывшего министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

В одном из постов, приписываемом хакерам, говорилось, что противники брекзита будто хотели убить экс-главу британского МИД Бориса ДжонсонаФото: REUTERS

И ОДНОГО ПОСТА ХВАТИТ

Американские it-специалисты пришли к выводу, что в этот раз российские хакеры действовали осторожнее. Созданная учетная запись использовалась только один раз — для публикации одного единственного поста. После этого она становилась неактивной. Но этого было достаточно, чтобы привлечь внимание. Британские и ирландские интернет-пользователи тут же сбегались, чтобы обсудить вброшенный фейк.

- Для проведения такой спецоперации не требуется много инвестиций. Достаточно одного поста, чтобы он разлетелся между пользователями, - отметил старший научный сотрудник Лаборатории цифровых технологий Бен Ниммо.

Также были публикации, в которых говорилось, что североирландская Демократическая юнионистская партия вела переговоры с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России — ред.), чтобы те спровоцировали новую фазу «кровавого противостояния» с республикой Ирландией.

- Сеять инакомыслие, особенно в Северной Ирландии, когда будущее мира в регионе под угрозой, просто ужасно, - говорит эксперт по разведке Энтони Глис.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Франц Клинцевич, сенатор:

— Я не могу утверждать, русские это хакеры или какие-то другие, — сказал «КП» член Совета Федерации Франц Клинцевич. — Но мы живём в век интернета, в котором можно написать всё, что угодно. Поэтому у нас сегодня меняется законодательство: за создание и распространение ложных информационных поводов пользователи, бегущие за «сенсацией», должны нести ответственность. И это касается не только русских, но американских, китайских и любых других хакеров или блогеров: их «приколы в сети» бывают очень болезненными и могут реально навредить людям.

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