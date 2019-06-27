Без мужа, без детей - счастлива!

Меня вот тоже эти демагоги раздражают: «Семья и дети - главное назначение женщины». Угу. Сферической женщины в вакууме. Но есть ещё живые люди. Талантливые. И даже гениальные. Иногда они - женщины.

«Давно читаю вашу почту, и все сильнее удивляюсь: как много людям нужно внешних условий для счастья. То муж, то дети (а желательно все в комплекте), потому что это главный смысл жизни женщины.

Расскажу вам о моей подруге, у которой «счастья» по общепринятым меркам нет совсем.

Она живет в небольшом городе, райцентре, в молодости обзавестись семьей не получилось, без мужа рожать не хотела, вот и осталась «одна».

Пишу это слово в кавычках, потому что у неё объективно - насыщенная жизнь.

Она преподаватель английского в школе. К работе относится творчески, всю себя отдавая профессии. У неё есть регалии, и зарплата очень неплохая, насколько я знаю. Поскольку детей она любит и все время придумывает что-то новое, у неё многие ученики поступили в лучшие вузы страны. А те, кто не пошёл по языковой линии, до сих пор ей благодарны, потому что без проблем могут объясниться на английском за границей.

У неё есть кошка и собака. А недавно по интернету познакомилась с мужчиной-вдовцом. Возможно, и замуж выйдет - в свои пятьдесят.

Я в жизни не встречала более оптимистичного и веселого человека. Она душа в любой компании. Кстати, на тему детей и семьи мы с ней иногда говорим. «Мне некогда убиваться, надо бороться с англоязычной неграмотностью», - вот ее слова. И если бы была возможность начать жизнь заново, она прожила бы ее так же.

С уважением,

Елизавета».

Ну что сказать, Елизавета? Классная у вас подруга. Это ж целый микрогагарин! Запускает наших людей за границу. Я теперь, когда увижу где-нибудь русских туристов, свободно говорящих по-английски, буду вспоминать вашу подругу. Я буду знать, что это её ученики! И буду лопаться от гордости за нашу европейски образованную державу, устроенную в отдельной средней школе отдельно взятого российского городка.

Вообще большая миссия вполне способна заменить семью. Или даже - затмить, если семья уже имеется. Иногда это «затмевание» имеет катастрофические последствия - особенно для женщин.

Я вспоминаю судьбы двух величайших русских поэтесс - Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

Обе они не смогли уберечь своих детей от мясорубки истории. Двухлетняя дочь Марины Ивановны, Ирина, умерла от голода в послереволюционной Москве, сын пропал без вести на фронте в 1944 году, старшая дочь Ариадна прошла лагеря. Будучи колоссально талантливым художником и поэтом, она так и не смогла реализоваться в полной мере.

Сын Анны Андреевны, большой философ Лев Гумилёв - тоже лагеря.

Когда Лев был ещё младенцем, Ахматова прямо писала - «я дурная мать», - и сын это подтвердил спустя годы: он с матерью не общался до ее смерти. Ему казалось, что Анна Андреевна недостаточно хлопотала, чтобы его спасти от тюрьмы.

Только на похоронах над гробом повторял: «Мама, мама...».

Некоторым женщинам не нужно иметь детей. И не потому что они прямо такие «дурные матери».

А потому что созданы для другого.

Но это не точно.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с нашими наблюдениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

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