Александр Дрозденко: Если не будет дисциплины у водителей, человеческие жизни мы не спасем

- Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало, - заявил, открывая Госсовет по развитию дорожной сети и обеспечению безопасности движения, Владимир Путин. - Общая протяжённость дорог высшей – первой – категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2423 километра, причём главным образом за счёт федеральных трасс. Конечно, нужно отметить и признать, что в 2010 году их было намного меньше – всего 38,6 процента. А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.

Одним из основных докладчиков по главной теме — как сделать российские дороги более безопасными — был губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, предлагавший искать комплексный подход для решения проблемы.

- Порядка 85% ДТП происходит по вине водителей, а потом в силу вступают факторы несовершенства дорожной инфраструктуры и прочее. Думаю, ни для кого не секрет, что как бы мы ни развивали дорожную сеть, ни строили новые качественные дороги, если водители позволяют себе, к примеру, ездить по обочинам и это, к сожалению уже становится обычной практикой во многих регионах, то все наши усилия будут, мягко говоря, малоэффективны. Участники движения, как правило, не воспринимают опасности. Нарушение норм и правил в ряде случаев является обыденностью.

Губернатор обратил внимание, что несмотря на принятые законодательные акты, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения, каждое третье происшествие совершено из-за несоответствия скорости реальным условиям движения.

- Каждый должен осознавать, что при отступлении им от принятых норм и правил, наказание будет неотвратимо! - сказал Дрозденко. - И это мы должны ввести в практику повсеместно. У нас не должно быть неприкосновенных. На дороге за рулем любого автомобиля все равны! И это должно стать нормой! Без этого все наши усилия будут тщетны!

Говоря о мерах по уменьшению смертности на дорогах, глава Ленинградской области отметил, что число погибших в автомобильных авариях за последние 6 лет сократилось на треть.

- За это же время удалось добиться снижения показателей смертности наиболее уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних – на четверть, пешеходов – на треть, мотоциклистов – в два раза, - привел он статистику. - Прогресса удалось добиться в условиях интенсивного роста парка транспортных средств, который в динамике составил 20% и сегодня в абсолютных показателях составляет более 55 миллионов единиц транспортных средств.

После окончания заседания губернатор поделился с журналистам впечатлениями от заседания.

- Впервые подготовка в Госсовету была сделана на основе командной игры, - сказал Дрозденко. - Губернаторы, министры, представители силового блока на протяжении нескольких дней вместе готовились, даже попробовали себя в практической роли — мы укладывали асфальт. И каждому досталась непростая роль — выбрать из множества предложений регионов те, которые должны попасть на Госсовет. Но мы сразу определились с министром, что акцент надо сделать на человеческий фактор. Можно сделать хорошие дороги, но если не будет дисциплины у водителей, человеческие жизни мы не спасем.

Он обратил внимание на особенность выдвинутых предложений — тут был не только кнут, но и пряник.

- Мы впервые заговорили о поощрении тех водителей, которые соблюдают правила движения. Мы же всегда, когда говорим о безопасности, думаем, как кого наказать. Но впервые — как поощрить тех, кто из года в год добросовестно все соблюдает. И важно, что отраслевые министерства согласились принять условия, что в страховании автомобиля будут льготы для ответственных водителей.