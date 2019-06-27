Умер Макс Райт - исполнитель главной роли в сериале «Альф»

В четверг, 27 июня, появилась информация о том, что в Соединенных Штатах умер Макс Райт – актер, хорошо известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф». Он умер в возрасте 75 лет.

Известно, что Райт долгое время боролся с онкологическим заболеванием - лимфомой. По словам родных, он скончался в своем доме в Калифорнии, пишет TMZ.

Сериал "Альф" выходи на экраны с 1986 по 1990 год. Основной сюжет заключается в том, что инопланетянин Альф попадает на Землю с планеты Мелмак и поселяется в семье Таннера, которая прячет его от спецподразделения по изучению пришельцев.

Макс Райт – актер, хорошо известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме «Альфа», Макс Райт также снимался в таких сериалах, как "Друзья" и "Завтра наступит сегодня". Также он играл в фильмах "Весь этот джаз", "Тень", "Сон в летнюю ночь" и "Заснеженные кедры".