2019-06-27T11:27:09+03:00
В мире

Умер Макс Райт - исполнитель главной роли в сериале «Альф»

Макс Райт умер в США в возрасте 75 лет
Марина ВЕНЦОВА
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Сериал "Альф" выходил на экраны с 1986 по 1990 годСериал "Альф" выходил на экраны с 1986 по 1990 годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 27 июня, появилась информация о том, что в Соединенных Штатах умер Макс Райт – актер, хорошо известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф». Он умер в возрасте 75 лет.

Известно, что Райт долгое время боролся с онкологическим заболеванием - лимфомой. По словам родных, он скончался в своем доме в Калифорнии, пишет TMZ.

Сериал "Альф" выходи на экраны с 1986 по 1990 год. Основной сюжет заключается в том, что инопланетянин Альф попадает на Землю с планеты Мелмак и поселяется в семье Таннера, которая прячет его от спецподразделения по изучению пришельцев.

Макс Райт – актер, хорошо известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Макс Райт – актер, хорошо известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме «Альфа», Макс Райт также снимался в таких сериалах, как "Друзья" и "Завтра наступит сегодня". Также он играл в фильмах "Весь этот джаз", "Тень", "Сон в летнюю ночь" и "Заснеженные кедры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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