В ближайшие 2-3 года Промсвязьбанк будет сопровождать до 70% гособоронзаказа

В ходе международного военного форума «Армия-2019» Петр Фрадков заметил, что ПАО «Промсвязьбанк» становится опорным банком для оборонно-промышленного комплекса страны и в ближайшие годы в планах продолжение и усиление этой работы.

У нас портфель ОПК растет, сейчас он составляет почти 250 миллиардов рублей, сказал на встрече с журналистами председатель банка. Вообще по стратегии, которая была утверждена соответствующими органами, мы должны взять на сопровождение до 70 % всего гособоронзаказа, который запланирован на ближайшую перспективу и закрыть потребности компаний тоже до 70 %. Мы в том направлении двигаемся, и я думаю в ближайшие 2-3 года этих цифр достигнем.

При этом, как отметил Фрадков, в банке не забывают и о гражданских задачах финансовой организации.

Конечно портфель ОПК у нас превалирует, хотя при этом мы не умаляем и другие задачи. Банк продолжает свою работу не только в оборонно-промышленном секторе но и в секторе гражданской жизни: это корпоративные направления, портфель малого и среднего бизнеса, это розничные продукты.

Министерство обороны Российской Федерации уже пятый год подряд проводит международный военный форум «Армия-2019». С 28 по 30 июня для посетителей будет открыта экспозиция на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.