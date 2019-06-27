В Новом Уренгое нашли оружие с Украины.

Федеральной службой безопасности России пресечена деятельность членов международной преступной группы, причастных к организации канала контрабанды средств поражения из Украины и Литвы.

Члены преступной группы завозили в Россию оружие с украинских складов. Нелегально, в подпольных мастерских они также модернизировали гражданские образцы пистолетов и винтовок в боевые аналоги.

- В городе Новый Уренгой ЯНАО задержаны организатор и 10 участников преступной группы. В результате проведенных по местам их проживания и работы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 7 автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также3 ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия, - перечисляют изъятое у контрабандистов оружие в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что по итогам операции была пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения.

В настоящее время Следственными подразделениями ФСБ России и МВД России решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 УК России. (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 223 (незаконное изготовление оружия).