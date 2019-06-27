CК России: по факту катастрофы с Ан-24 в Нижнеангарске возбуждено уголовное дело

По поручению Председателя Следственного комитета России для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в ГСУ Следственного комитета РФ.

- На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий. По факту катастрофы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, по версии следствия, 27 июня 2019 года в 10.30 по местному времени потерпел катастрофу самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом ИК-200 по маршруту «Улан-Удэ – Нижнеангарск - Иркутск». При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего произошло его возгорание.

По предварительным данным, в результате катастрофы 2 члена экипажа погибли, 14 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

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