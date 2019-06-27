Энтузиасты снимают фильмы о первой в мире атомной электростанции

Ровно 65 лет назад, 27 июня 1954 года в городе Обнинске Калужской области была запущена первая в мире атомная электростанция. Вот уже 17 лет Обнинская АЭС пребывает “на пенсии”: реактор остановлен, а в здании обустроен мемориальный комплекс.

Сохранить память о тех, кто стоял у истоков атомной энергетики, решили организаторы кинофестиваля “Встреча”: с 2006 года группа энтузиастов проводит в Обнинске ежегодный международный православный кинофестиваль. Сейчас кинематографисты готовят серию документальных фильмов, посвященных Обнинской АЭС. Проект с названием “Поколение Зубров” получил президентский грант.

Поколение Зубров трейлер.Это фильм о ярком послевоенном поколении молодых ученых-физиков, построивших в полуразрушенной стране Первую в мире атомную электростанцию.

Авторы фильмов хотят рассказать современным россиянам о строителях и первых работниках АЭС. Молодые ученые, инженеры, сделали тогда почти невозможное - в обескровленной недавней войной стране они построили первую в мире атомную электростанцию.

- Фильмы передадут общую атмосферу творчества, самоотверженности, всестороннего интереса к жизни создателей первой в мире АЭС. Участники тех событий стоят в одном ряду с создателями космической отрасли в СССР, с теми, кто поднимал Целину, и создавал победоносный танк Т-34, - уверены создатели проекта.

Почти никого из строителей первой в мире АЭС уже нет в живых. Но остались их рассказы. Их записали в 1999 году журналисты местной телекомпании ОСТ. 14 бесед, 25 часов записи - живые свидетельства эпохи - 20 лет пролежали на полке. Теперь эти интервью наконец увидит широкая публика, они лягут в основу документальных фильмов.

- Интервью – не только уникальные, живые свидетельства, но и яркий рассказ о молодом порыве, созидательной энергии, всепоглощающем увлечении работой, свойственным тому давнему поколению, поколению «Зубров», - говорят создатели фильмов.

А чтобы ленты были близки и понятны молодым зрителям, интервью и кадры кинохроники будут дополнены современными игровыми съемками. Итогом работы станут восемь эпизодов продолжительностью 26 минут, а также полнометражная версия.

Главный режиссер серии документальных драм - Сергей Варицкий, художественный руководитель, ассистент режиссера – Юлия Носова, руководитель проекта – Василий Мосолов. Большую поддержку съемочной группе также оказала президент кинофестиваля «Встреча» мать София (Ищенко).

Показ фильмов планируется на представительских, научных, юбилейных и просветительских мероприятиях. Создателей поддержали корпорация «Росатом», правительство Калужской области, администрация Обнинска, обнинские вузы - Физико-Энергетический Институт и ИАТЭ, а также музей истории города. Покажут киноленты и на площадках фестиваля “Встреча” на внеконкурсной основе.