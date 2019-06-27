2019-06-27T12:18:45+03:00
Общество

В Иваново у взрослых с ментальными особенностями есть свой “Дом надежды”

В центре “Вместе мы удержим небо” для особенных людей проводят курсы компьютерной грамотности, помогают освоить ремесла, устраивают праздники
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
В честь Дня Победы подопечные Дома надежды организовали концерт в Шуйском комплексном центре Фото:В честь Дня Победы подопечные Дома надежды организовали концерт в Шуйском комплексном центре Фото:
Изменить размер текста:

“Вместе мы удержим небо” - так называется дневной центр в Иваново, в который может прийти любой человек с ментальными особенностями и найти здесь друзей, поддержку, любимое дело. Центр на средства президентского гранта открыл благотворительный фонд «Дом надежды».

Несмотря на то, что Ивановская область занимает второе место среди российских регионов по числу инвалидов психоневрологического профиля, до этого здесь не было постоянного центра, в котором люди с особенностями интеллекта могли бы получить комплексную помощь.

Проект начинался несколько лет назад с “клуба по интересам” при больнице «Богородское». Тогда волонтер Мария Недобежкина, до этого помогавшая людям с ВИЧ, обратила внимание на пациентов психоневрологического диспансера: диспансер «переехал» в другое здание, а его бывшие пациенты продолжали приходить на старое место, сидели на лавочке дни напролет.

- Насколько же им одиноко! А почему бы для этих людей не организовать досуг, не научить их пользоваться компьютером, чтобы они сами могли найти друзей в соцсетях? – подумала тогда Мария.

Волонтеры ее фонда “Дом надежды” начали устраивать творческие мастер-классы, консультации и просто дружеские встречи для особенных людей. А весной 2019 года на средства президентского гранта удалось открыть постоянный дневной центр. У бывших пациентов диспансера наконец-то появился настоящий дом, где их любят и ждут.

Сейчас сейчас участники мастерской готовятся к фестивалю современного искусства «Первая фабрика авангарда» Фото: БФ Дом надежды

Сейчас сейчас участники мастерской готовятся к фестивалю современного искусства «Первая фабрика авангарда» Фото: БФ Дом надежды

Они могут прийти в центр каждый день с 9 до 16 часов. Индивидуальные и групповые консультации здесь проводят психиатр, специалист по социальной работе, педагог-дефектолог, психолог, юрист. Особенных людей учат компьютерной грамотности, проводят для них творческие мастер-классы по фотографии, рисованию, шитью, лепке из глины.

В мастерской «Орфей» они своими руками создают красивые вещи, доказывая, что у настоящего творчества - нет границ. А работы выставляются на городских мероприятиях. Например, сейчас участники мастерской помогают оформить пространство фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда», который пройдет в Иванове в сентябре 2019 года.

Не забывают здесь и про спорт. Так, прошлым летом в центре устроили «Специальную летнюю олимпиаду» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В баскетболе, футболе, кёрлинге и теннисе состязались подопечные Шуйского комплексного центра и пациенты Областной клинической психиатрической больницы «Богородское».

Не забывают в "Доме..." и о спортивных праздниках Фото: БФ Дом надежды

Не забывают в "Доме..." и о спортивных праздниках Фото: БФ Дом надежды

Но больше всего особенным людям нужно доброе слово, понимание. Они очень доверчивы и многие поплатились за это: кто-то потерял жилье, кто-то влез в кредитную кабалу. Волонтеры “Дома надежды” помогают решать юридические и социальные вопросы, обращаться в госорганы - и просто поддерживают морально.

- Именно эти люди – в самом расцвете сил – от 18 до 40, оказались на обочине жизни. Им просто некуда податься: для них ни центров, ни мероприятий в городе не проводят, - рассказывала “Комсомольской правде” Мария. - Бывает, они идут на занятия по компьютерной грамотности в клуб, купят по дороге 5 конфеток, или ромовую бабу. И просят: разрежьте на всех, мы будем пить чай. И вы присоединяйтесь! Они радуются всему, как дети. Я поражаюсь: сколько у них позитива!

В мастерской «Орфей» ребята своими руками создают удивительные вещи, доказывая, что у настоящего творчества - нет границ Фото: БФ Дом надежды

В мастерской «Орфей» ребята своими руками создают удивительные вещи, доказывая, что у настоящего творчества - нет границ Фото: БФ Дом надежды

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
С роботами само время в больнице идет быстрее. Как в технопарк в онкоцентре помогает вернуть детство
Пермский благотворительный Фонд "Берегиня" организовал в стационаре занятия, которые помогают детям и подросткам, победившим рак, прийти в себя после тяжелой болезни
Награда для лучших волонтеров страны: заявки на конкурс «Добровольцы России» принимаются до 30 июня
По окончанию заявочной кампании экспертная комиссия рассмотрит заявки второй волны, после чего Оргкомитет примет решение об утверждении инициатив, прошедших в следующий этап конкурса
Новости 24
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Самолет Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров от аэропорта Нижнеангарска
В Индии за сутки 30 человек погибли из-за ливней с грозами
Пранкер Вован баллотируется в Московскую гордуму
Меркель вновь стало плохо во время протокольного мероприятия
Яндекс.Такси приехало в Румынию и Гану под брендом Yango
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Forbes назвал лучшие российские вузы
В Москве арестован еще один грабитель, применявший психотропные вещества
Постпред РФ при Совете Европы прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева
В Москве представили проект «Мой социальный центр»
Потерпевший крушение в Бурятии Ан-24 должны были списать через месяц
Депутаты предлагают магазинам раздавать еду нуждающимся
Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска опубликована в Сети
Студента из Австралии задержали в Северной Корее
МЧС: на Москву надвигаются гроза и сильный ветер
Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе
Семьи погибших пилотов самолета Ан-24 в Бурятии получат страховые выплаты в 1 миллион рублей
Самолет Ан-24 разрушился после аварийной посадки в Бурятии
«Люди выбежали и он загорелся»: очевидец крушения Ан-2 в Бурятии
СК России возбудил дело после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Бурятии
Момент аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео
Компания «Ангара» готовит борт для вылета за пассажирами после авиакатастрофы в Бурятии
В России число юрлиц сократилось на 17%