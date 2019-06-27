В Иваново у взрослых с ментальными особенностями есть свой “Дом надежды”

“Вместе мы удержим небо” - так называется дневной центр в Иваново, в который может прийти любой человек с ментальными особенностями и найти здесь друзей, поддержку, любимое дело. Центр на средства президентского гранта открыл благотворительный фонд «Дом надежды».

Несмотря на то, что Ивановская область занимает второе место среди российских регионов по числу инвалидов психоневрологического профиля, до этого здесь не было постоянного центра, в котором люди с особенностями интеллекта могли бы получить комплексную помощь.

Проект начинался несколько лет назад с “клуба по интересам” при больнице «Богородское». Тогда волонтер Мария Недобежкина, до этого помогавшая людям с ВИЧ, обратила внимание на пациентов психоневрологического диспансера: диспансер «переехал» в другое здание, а его бывшие пациенты продолжали приходить на старое место, сидели на лавочке дни напролет.

- Насколько же им одиноко! А почему бы для этих людей не организовать досуг, не научить их пользоваться компьютером, чтобы они сами могли найти друзей в соцсетях? – подумала тогда Мария.

Волонтеры ее фонда “Дом надежды” начали устраивать творческие мастер-классы, консультации и просто дружеские встречи для особенных людей. А весной 2019 года на средства президентского гранта удалось открыть постоянный дневной центр. У бывших пациентов диспансера наконец-то появился настоящий дом, где их любят и ждут.

Сейчас сейчас участники мастерской готовятся к фестивалю современного искусства «Первая фабрика авангарда» Фото: БФ Дом надежды

Они могут прийти в центр каждый день с 9 до 16 часов. Индивидуальные и групповые консультации здесь проводят психиатр, специалист по социальной работе, педагог-дефектолог, психолог, юрист. Особенных людей учат компьютерной грамотности, проводят для них творческие мастер-классы по фотографии, рисованию, шитью, лепке из глины.

В мастерской «Орфей» они своими руками создают красивые вещи, доказывая, что у настоящего творчества - нет границ. А работы выставляются на городских мероприятиях. Например, сейчас участники мастерской помогают оформить пространство фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда», который пройдет в Иванове в сентябре 2019 года.

Не забывают здесь и про спорт. Так, прошлым летом в центре устроили «Специальную летнюю олимпиаду» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В баскетболе, футболе, кёрлинге и теннисе состязались подопечные Шуйского комплексного центра и пациенты Областной клинической психиатрической больницы «Богородское».

Не забывают в "Доме..." и о спортивных праздниках Фото: БФ Дом надежды

Но больше всего особенным людям нужно доброе слово, понимание. Они очень доверчивы и многие поплатились за это: кто-то потерял жилье, кто-то влез в кредитную кабалу. Волонтеры “Дома надежды” помогают решать юридические и социальные вопросы, обращаться в госорганы - и просто поддерживают морально.

- Именно эти люди – в самом расцвете сил – от 18 до 40, оказались на обочине жизни. Им просто некуда податься: для них ни центров, ни мероприятий в городе не проводят, - рассказывала “Комсомольской правде” Мария. - Бывает, они идут на занятия по компьютерной грамотности в клуб, купят по дороге 5 конфеток, или ромовую бабу. И просят: разрежьте на всех, мы будем пить чай. И вы присоединяйтесь! Они радуются всему, как дети. Я поражаюсь: сколько у них позитива!