Александр Васильев: Наши женщины переборщили с уколами красоты

Модник всея Руси прибыл на Сахалин, где сейчас проходит фестиваль "Утро родины" ранним утром 26 июня и тут же развел кипучую деятельность. Посетил краеведческий и художественный музеи, погладил брюки, позавтракал пельменями с крабами в японской гостинице и впечатлился цветом яйца в бульоне: "Отличный цвет. Такой бывает не везде в России. В большинстве отелей яйца - цвета разбеленной мимозы. А здесь - желтки яркие, как в Италии. Это говорит о правильном питании местных кур..."

Вечером в блестящем твидовом пиджаке с люрексовой нитью со змеиным рисунком и подаренной поклонницей брошью, Васильев общался с журналистами на пресс-конференции.

Журналисты, конечно, удивлялись, как он выдержал перелет и еще жив.

Васильев отвечал, что возит с собой запасную попу, а жив, потому что весь полет наблюдал за сидевшей рядом Верой Алентовой и звездное небо над головой:

- На самолете компании "Россия", купленном у ОАЭ, есть интересная особенность: когда выключаю свет на потолке загорается звездное небо. Это меня умиротворяло.

Известный фотограф поинтересовался у Сан Саныча, что нужно закачивать в лицо, чтобы и на пенсии выглядеть молодцом.

- Да, да, я уже пенсионер. Мне повезло, я попал по старой программе, - оживился Васильев и ответил, что мажется на ночь итальянскими кремами на гиалуроне.

- А как же уколы красоты? - живо заинтересовались все.

На это Васильев разразился жесткой критикой: "Никаких уколов. Уколы красоты убивают красоту".

Васильев подробно остановился на том, что наши женщины переусердствовали с уколами и поэтому стареют неестественно. "У них атрофируется лицо, становится похоже на маску, у них слишком полные губы, как у всех"... так что морщинистое, но благородное лицо Джейн Фонда ему милее, чем гладкие лица соотечественниц.

Правда, несмотря на критику, Васильев все же сумел назвать ряд имен российских актрис, претендующих на звание "дива". По его мнению, это Светлана Ходченкова, Паулина Андреева и Анна Чиповская. Раньше в этом ряду Васильев называл и Ренату Литвинову, но в этот раз - не назвал, а пожаловался. Он очень хочет раздобыть платье Литвиновой в свою коллекцию, но та только обещает, но не дает, ссылаясь на забывчивость.

В завершение разговора модник похвалил Санкт-Петербург, где на его лекции собирается самая модная в России аудитория и пожаловался на то, что журналисты подворовывают его темы.

"Только расскажу, о чем будет моя новая книга - тут же находятся журналисты, которые начинают копать то же самое. Поэтому темы своих будущих книг я решил не обнародовать. Да, я работаю над многими. Они будут потрясающе интересными".

На лекции Васильева яблоку негде было упасть. Зал три часа с интересом разглядывал веселые картинки - в том числе Буше - которые транслировал эстет, и радовался шуткам. Например, про то, что одиноким дамам нужно завести кота и что из дамской комнаты все написанные красавицы выходят писанными. Особенно зашла шутка про Розетку: "Спит Розита и не чует, что на ней моряк ночует. Вот пробудится Розита и разбудит паразита".

Спектакль длился больше трех часов и закончился ближе к полуночи, однако никто никого не будил, потому что никто не уснул.

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