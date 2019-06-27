Жителю Подмосковья, которого отравили и ограбили недалеко от Ямы, полиция выписала штраф за распитие спиртного

История с массовыми отравлениями и ограблениями москвичей обрастает все новыми подробностями. Громкое уголовное дело против 26-летнего Мурата Сабанова передали в Следственный комитет. Безработного уроженца Кабардино-Балкарии обвиняют в серии разбойных нападений. По версии следствия, молодой человек, предлагавший горожанам освежиться газировкой, в которую подмешивал сильнодействующие снотворные, действовал один. По последним данным, в списке пострадавших 11 человек. Но, судя по всему, это только начало. После шумихи москвичи просто завалили полицейские участки заявлениями. Впрочем, писали они их и до громкого скандала.

33-летний отец троих детей из Подмосковья Мубарак Аксенов пожаловался в полицию на отравление и ограбление еще 13 июня.

- Заявление у меня не приняли. Сказали что-то из серии: "сам дурак" и выписали мне штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте, - возмутился Мубарак.

Только спустя две недели, когда началась шумиха по делу Мурата Сабанова, Мубарак снова пришел в полицию.

- Я увидел его по телевизору и понял, что парень очень похож на того, который ограбил меня недалеко от Ямы. Типаж - один в один. Но из-за отравления точно утверждать, что это именно он, я не могу, - рассказал Мубарак.

26 июня заявление Мубарака в полиции приняли. По словам молодого отца, все произошло в ночь с 13 на 14 июня недалеко от печально известной Алкоямы.

- В тот день из Бахрейна в Москву прилете мой брат. Вместе с ним мы пошли в бар "Золотая вобла". Посидели там немного, а потом решили погулять по Москве. Арбат и Красную площадь он уже видел и тогда я решил показать ему антуражное местечко известное как Яма. В ту ночь там было много людей, все собрались чтобы перформанс посмотреть. Выступали люди в Древнеримских костюмах. Все было очень культурно. Мы с братом там спиртное не пили. Потом мы снова вернулись в бар и заказали по бокальчику. Что было дальше , я очень плохо помню. Я очнулся недалеко от Алкоямы. Голова трещала, тело было парализовано. Какое-то время я даже пошевельнуться не мог. Рядом со мной сидел молодой человек, который снимал с моей шеи цепочку. Потом он убежал. А я так и остался лежать на траве. Он украл у меня айфон, кошелек с банковскими картами, куртку и очки, - рассказала Мубарак.

Молодой человек сам дошел до ближайшей больницы. Там зафиксировали состояние алкогольно опьянения: намерили 1, 6 промилле.

- У меня даже анализ крови не взяли, хотя я говорил, что отравился. А потом меня отвезли в полицейский участок. Я сразу им объяснил, что меня отравили и ограбили, но это никого не волновало. Менты выписали штраф и выставили меня на улицу, - возмутился Мубарак.

В тот момент молодого человека уже искала жена. Женщина сразу почувствовала неладное, когда получила странное сообщение с телефона мужа с просьбой выслать пароль от его телефона.

- Тот кто украл мой айфон разблокировал его с помощь моего пальца, когда я был в отключке. Потом он стал просить пароль у жены. Но она, конечно, не дала. Действовал он профессионально и через пару минут мой телефон уже исчез из виртуальной базы. А деньги с банковских карт он снял в ближайшем магазине, - рассказал Мубарак.

Ущерб превысил 100 тысяч рублей. Молодой человек уверен, что его отравили и по его мнению, снотворное в алкоголь подсыпали именно в баре.

- 27 июня вместе с оперативниками мы были в баре и я им все показал. Они наконец-то взяли записи с камер видеонаблюдения. Мне теперь остается только надеяться на честное расследование, - пояснил Мубарак.

Напомним, о массовых отравлениях москвичей заговорили после случая на Чистопрудном бульваре, который произошел 7 июня. В состоянии комы были госпитализированы три человека, в том числе Людмила Чижова, фоторедактор The Village. Все трое пострадавших уже опознали Мурата Сабанова.

Кроме того, выяснилось, что в списке его жертв есть две несовершеннолетние школьницы. События тоже развивались на Чистых прудах.

В среду 26 июня Таганский суд Москвы арестовал Мубарака. Чтобы защитить сына, в Москву из Кабардино-Балкарии приехали его мама и дядя.

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