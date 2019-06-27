2019-06-27T14:21:07+03:00
Политика

В России призывников в армию будут набирать не "отставники" в пиджаках, а кадровые офицеры

Об этом стало известно "КП"
Виктор БАРАНЕЦ
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И вот теперь, кажется, ситуация начинает менятьсяИ вот теперь, кажется, ситуация начинает менятьсяФото: Александр ГЛУЗ
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> Когда бывший министр обороны Анатолий Сердюков при молчаливом согласии начальника Генштаба Николая Макарова «выкосил» офицерские должности в военных комиссариатах страны, армия была в шоке. Это сразу резко понизило статус военкоматов, где ключевые должности стали занимать одевшие пиджачки офицеры запаса. А молодые кадровые офицеры дружно рванули из военкоматов либо в войска, либо на гражданку. Былое отношение народа к военкоматам, как к «серьезным» органам госуправления начало таять. К тому же в них «порезали» штаты и понизили зарплату (по-военному - денежное довольствие). Потому пришлось зачастую нанимать пожилых отставничков, готовых работать за приварок к пенсии в 10-15 тысяч.

И даже порой - 75-летних бабушек, которым, как говорится, на своих двоих приходилось развозить по домам повестки призывничкам (даже единственную машину у военкоматов тоже отобрали). Я уже не говорю, что во многих военкоматах даже не было нужного количества компьютеров, и сотрудникам приходилось вручную перебирать тысячи картотек и вносить в них необходимые данные.

Любопытная деталь: военные прокуроры заметили, что после «распогонивания» военкоматов количество коррупционных преступлений в них стало расти. Пойманные за руку военкоматчики чаще всего оправдывались тем, что получают мизерную зарплату.

> И вот теперь, кажется, ситуация начинает меняться. Министр обороны Сергей Шойгу принял решение с 1 сентября возвратить офицерские должности в военкоматы (сейчас идет подбор кадров). В зависимости от «ранга» военкомата, офицерских должностей будет несколько. Например, у областного военкома будет полковничья должность, а у его зама и троих начальников ключевых отделов - подполковничья (правда, в некоторых случаях эти должности смогут занимать не только кадровые офицеры, но и офицеры запаса). > В любом случае, эту новость, как стало известно «КП», в военкоматах встретили с ликованием: «Ну, наконец-то!». Правда, тут же частенько следовала и другая фраза: «Вот бы нам еще и деньжат подкинуть - заплата-то мизерная!». Но, как говорится, не все сразу. И эти разговоры, насколько я знаю, тоже слышат в Минобороны. Осталось дождаться, когда будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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