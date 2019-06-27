2019-06-27T13:20:17+03:00
Происшествия

В Москве арестовали еще одного «клофелинщика», который травил и грабил людей

Один из пострадавших скончался в пригородной электричке [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Накануне был арестован еще один грабитель-отравитель. За ним сыщики гонялись больше четырех месяцевНакануне был арестован еще один грабитель-отравитель. За ним сыщики гонялись больше четырех месяцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет занялся расследованием по делу еще одного преступника, угощавшего своих жертв психотропами. Напомним, вчера в Москве арестовали 26-летнего Мурата Сабанова, который как минимум месяц в главных тусовочных местах Москвы угощал незнакомых ребят газировкой с феназепамом, а когда они вырубались, обчищал их сумки и карманы. По версии, следствия, таких пострадавших уже не меньше 11.

Теперь выяснилось, что накануне, 22 июня, был арестован еще один грабитель-отравитель. За ним сыщики гонялись больше четырех месяцев.

В ночь на 9 февраля в тамбуре электрички, которая приехала на Ленинградский вокзал из Солнечногорска, нашли 53-летнего мужчины. Он был без сознания и, судя по запаху, мертвецки пьян. Москвича доставили в реанимацию, но через два часа он скончался. При вскрытии выяснилось, что умер от отека мозга, который начался после отравления клозапином - это сильнейший нейролептик. (К слову, при обыске у Сабанова клозапин тоже нашли, - Авт.). Кроме того, установили, что покойного обворовали, исчезли все ценные вещи.

Преступника удалось установить в том числе благодаря экспертизам - на теле отравленного мужчины нашли частицы чужих ДНК. Среди подозреваемых оказался житель Тверской области, который ранее сидел за убийства и грабежи. Во время обыска у него дома нашлись некоторые личные вещи мужчины, который был отравлен в солнечногорской электричке, и его документы.

- Следствие полагает, что обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей, - рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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Приезжий угощал прохожих газировкой с психотропами и грабил их.По Москве ходит парень, травит прохожих газировкой, а потом грабит. Думаете, это очередная городская легенда? Но нет...

ИСТОЧНИК KP.RU

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