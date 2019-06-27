2019-06-27T13:51:44+03:00
Спорт

Иранского двойника Месси обвинили в том, что он соблазнил 23 девушки

Реза Парастеш заявил, что это все является выдумкой и заодно покаялся перед аргентинским игроком
Сергей КИРИЛЛОВ
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Реза признался, что использовал сходство с футболистом, для раскрутки своего ИнстаграмаРеза признался, что использовал сходство с футболистом, для раскрутки своего ИнстаграмаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пока Лионель Мессии бьется в рядах сборной Аргентины за Кубок Америки все обсуждают не игру звезды, а рекорды его двойника на любовном фронте. На днях канал Insolite TV сообщил, что иранец Реза Пастераш, воспользовавшись сходством со звездой, соблазнил 23 девушки. На Ближнем востоке, живущем по законам шариата, разгорелся скандал, который потом приобрел мировой масштаб. После чего Месси-2 пришлось в срочном порядке записать обращение, где он все назвал катастрофой для себя и своей семьи и назвать фейком всю историю..

Реза признался, что использовал сходство с футболистом, для раскрутки своего Инстаграма. Его аккаунт так и называется «Иранский Месси», где теперь уже 400 тысяч подписчиков.

А потом иранец обратился с извинениями к самому Лионелю Месси.

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- Я люблю тебя, я уважаю твою репутацию и твой авторитет. То, что произошло, глупо. Получился международный скандал. И если бы всё это было правдой, я бы уже сидел в тюрьме. Но всё это ложь, выдумка. И я сделаю всё, чтобы об этом узнали и не порочили твоё имя, - сказал Реза в сториз Инстаграм.

Стоит отметить, что Пастераш ни какой-то проходимец — у него есть образование инженера в области градостроительства. А своим сходством с аргентинцем он пользовался и раньше, поучаствовав в парочке рекламных акций. Судя по соцсетям, Реза недавно даже взял автограф и сфотографировался с бывшем партнером Мессии по «Барселоне» Хави. 39-летний испанец, попрощавшийся с «Барсой» в 2015 году, сейчас доигрывает в кувейтском клубе «Аль-Садд».

Впрочем, 27-летний иранец уже попадал в скандалы. Вспоминают, как несколько лет назад полиция арестовала его за нарушение общественного порядка. Пастераш , выйдя из машины в футболке «Барселоны», создал огромную пробку на дороге, потому что все хотели сделать с ним селфи.

Вот и на этот раз «вылитый Месси» немного не рассчитал…

ИСТОЧНИК KP.RU

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