В «ХимФесте» приняли участие более 1000 работников химической промышленности

15 июня в московском парке «Сокольники» прошел спортивный праздник «ХимФест» где представители 30 предприятий химического комплекса России отметили свой профессиональный праздник. Мероприятие организовано Минпромторгом России и Российским союзом химиков.

«Фестиваль «ХимФест» становится уже доброй традицией, собирает целые семьи сотрудников крупнейших компаний отрасли, представителей профильных ассоциаций и ведомств, студентов и преподавателей технических вузов, – замдиректора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов зачитал участникам фестиваля обращение статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова. - Особенно приятно видеть не только новые лица, но и подрастающее поколение: тех ребят, для которых это уже не первый фестиваль. Уверен, это повысит их желание расти вместе с нашей химической промышленностью».

Участников фестиваля также приветствовали президент Российского союза химиков Виктор Иванов, генеральный директор компании «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Гелена Топилина.

Спортивную программу фестиваля составили состязания в дартсе, шахматах, мас-рестлинге, бросках в баскетбольное кольцо, армрестлинге, перетягивании каната и прыжках в длину. Кульминацией соревнований по традиции стал забег на 1000 метров.

На протяжении всего мероприятия для гостей – прежде всего, самых маленьких – проводились химические шоу и опыты, познавательные викторины и развлекательные мероприятия. Особое внимание юных участников фестиваля привлекли спортивные состязания, а также азотное мороженое и молекулярная кухня.

Победителями в общем зачете состязаний стали представители завода «Тольяттиазот», второе место заняли сотрудники компании «Акрон», третье – команда предприятия «КуйбышевАзот».