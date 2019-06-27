Леонид Слуцкий - "Комсомолке": Сотни украинцев поздравили меня с возвращением России в ПАСЕ

БУДЕТ НЕПРОСТО

-Ну, с победой, Леонид Эдуардович!

- Это не победа, потому что мы ни с кем не воевали. Это торжество здравого смысла, от которого мы так долго отвыкли. Возвращение России на равных правах важно не только для нас, но и для самого Совета Европы.

- Каков дальнейший план у наших депутатов и сенаторов?

- Спокойно работать. Входить в комиссии, политические группы, работать с национальными делегациями. Рутина, порой непростая. Люди здесь многих вещей, связанных с Россией, не знают, не понимают и не готовы к их восприятию. Но, думаю, через считанные месяцы ситуация поменяется, и у нас здесь будет качественно больше настоящих коллег, чем сейчас. Хотя и сейчас вы видите, какое было голосование. Работа будет непростой, предстоит утверждение наших полномочий в январе 2020 года. И грузинское председательство в комитете министров Совета Европы нам не сулит легких путей, но мы их и не ищем. Будем работать, побеждать проблемы и завоевывать новых сторонников. Тем более что наш курс этого заслуживает. Это самая широкая парламентская площадка в Европе, и спустя пять лет мы на нее вернулись.

УКРАИНА СДЕЛАЕТ ГЛУПОСТЬ, ЕСЛИ УЙДЕТ

- Можно ли говорить, что мы поменялись местами с Украиной? Теперь ее нет в зале.

- Они сделают большую глупость, если уйдут, но это их дело. Я бы не хотел им уподобляться и вешать всякие ярлыки. То, что они говорили, не имеет ничего общего с реальностью, с тем, как должны общаться между собой парламентарии. Просто не хотел бы садиться с ними на одну скамейку и употреблять хотя бы в отдаленной степени схожие эпитеты, которыми они бросались в наш адрес. Думаю, что эта риторика скоро исчезнет с площадки ПАСЕ.

- Отмечать как-то будете?

- Надо просто выдохнуть. У меня сейчас шквал звонков и сообщений - поздравляют с возвращением, в том числе многие украинцы!

- Да вы что, от кого же?

- Не будем их подставлять. Это сотни человек. Украина - это не только тот истеблишмент, который ведет себя отвратительным образом. Украина - это народ, с которым мы исторически обречены быть добрыми соседями. Здравый смысл в отношениях рано или поздно восторжествует, как бы наши стратегические друзья на Западе ни прилагали усилия к обратному.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шесть стран покинули сессию, а Словакия свой уход опровергла

В среду вечером помимо восстановления полномочий России парламентарии избрали и нового генсекретаря Совета Европы. Преемником Турбьерна Ягланда стала хорватка Мария Пейчинович-Бурич.

А следом замелькали сообщения, что вместе с Украиной июньскую сессию покинули Грузия, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Словакия. Дескать, ПАСЕ больше заинтересована в "защите права агрессора, нежели его жертв". Однако Словакия свое участие в этом демарше опровергла.

- Словакия не выходит из ПАСЕ и не ставит под сомнение решение о восстановлении прав российской делегации. Наоборот, российскую делегацию мы поддержали и решение ПАСЕ мы приветствовали. Мы очень довольны, что и благодаря нам Россия вернула себе то, что ей принадлежит по праву, - говорилось в переданном в ТАСС заявлении спикера парламента Словакии Андрея Данко и главы делегации в ПАСЕ Лубоша Благи.

Как оказалось, смуту внес один словацкий оппозиционный депутат Мартин Полячик, который "злоупотребил полномочиями" и подписал совместный документ вышеназванных шести стран.

Тем временем в партии Владимира Зеленского демарш украинцев явно не поддерживают.

- Я считаю, что сейчас выходить из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда станем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках. Поэтому неконструктивно, неправильно развернуться и уйти, смотря на все события, которые, к сожалению, произошли, - подчеркнул лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Страсбург.

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