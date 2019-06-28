Как российский ученый создает свою вселенную

Игоря Ашурбейли называют Человеком-Вселенной. Многообразие его интересов действительно впечатляет. Гости бизнес-форума, организованного 21 июня для партнеров и друзей Главы первого в мире космического государства Асгардия, Председателя Центрального совета Партии возрождения России, ученого, промышленника и филантропа, могли убедиться в этом своими глазами.

Философия бизнеса

Даже слоган, придуманный Игорем Ашурбейли для его многопрофильного холдинга, отражает Вселенную: «Большое в малом, малое в большом».

Игорь Ашурбейли признавался, что, создавая свою компанию (кстати, одну из первых частных компаний на всей огромной территории СССР), долго думал, как назвать этот «корабль», чтобы обеспечить ему достойное плавание. В свой бизнес он изначально закладывал намерение охватить самые разные сферы жизни. Поэтому нынешний холдинг «Социум» в 1988 году чуть было не стал «Цивилизацией».

10 июня 2019-го «Социуму» исполнился 31 год, и это уже давно не компания, а Группа компаний, состоящая из порядка 30 предприятий в разных городах России.

В холдинге создано то, что называется «замкнутой системой жизнеобеспечения»: у него есть агропромышленные производства, его компании занимаются поставкой энергоресурсов и управлением недвижимостью, предоставляют услуги связи и банковские услуги, производят широкую номенклатуру наукоемких изделий гражданского и оборонного назначения и так далее.

Акционер открыл программу социальной поддержки сотрудников, которых в холдинге уже около 9 тысяч человек. Например, за выслугу лет здесь положено звание «Ветеран Социума» и прибавка к зарплате. Причем при преодолении очередного юбилейного порога – 10 лет работы в холдинге, 15, 20, 25 лет и так далее - прибавка увеличивается.

Миллионы рублей ежегодно холдинг направляет на благотворительность и реализацию социальных проектов. Словом, в «Социуме» можно не только работать, но и жить. По сути, это небольшое государство – независимое настолько, насколько может быть независимым бизнес в нашей стране. Господдержки холдинг «Социум» не имеет, зато и государству ничего не должен, и работает абсолютно «в белую».

Разнонаправленная деятельность холдинга отражает разносторонность интересов его акционера, уже давно выходящих за рамки стереотипов о том, что человек бизнеса во главу угла ставит только прибыль. Тут приоритетов гораздо больше. Судите сами.

Модное развлечение: надеваешь VR-очки и отправляешься покорять глубины космоса. Очень реалистично! Автор фото: Александр ОМЕЛЬЯНЧУК

Провинция на пути возрождения

Есть в Нижегородской области село Хирино, самое обычное, каких тысячи на просторах нашей родины. Еще несколько лет назад не было там ни работы, ни перспектив.

В центре села стояли развалины старинного храма. И никому не было дела ни до людей, ни до разрушенного храма, ни до самого села с 400-летней историей. До тех пор, пока Игорь Ашурбейли, восстанавливая историю своего рода, не выяснил, что отсюда родом его предки по материнской линии. Вскоре и храм в честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи был поднят из руин, и работа у людей появилась, и надежды на будущее.

Памяти великой благотворительницы

Еще один храм Игорь Рауфович возродил в Москве в Покровском-Стрешнево – на месте, где рабочие случайно обнаружили фундамент снесенной некогда церкви. Ныне здесь находят уют, поддержку и утешение пациенты больниц, которых много в Покровском-Стрешневе. Храм посвящен Святой Преподобномученице Великой княгине Елисавете Феодоровне Романовой, основательнице знаменитой московской обители сестер милосердия.

Среди многочисленных добрых дел, совершенных Елисаветой Феодоровной, было одно большое дело, о котором почему-то вспоминают реже, чем о других. В свое время она возглавляла Императорское Православное Палестинское Общество и активно участвовала в формировании особого культурного наследия, именуемого Русской Палестиной.

За этим понятием стоит Вселенная благотворительности и просвещения, которую Российская Империя создала на Святой Земле. Русская Палестина объединяла подворья, монастыри, школы, больницы и приюты, построенные членами ИППО на территории нынешнего Израиля, Палестинской автономии и Иордании. Увы, все это богатство было утрачено после революции. И лишь сейчас восстанавливаются старые духовно-культурные связи с Ближним Востоком.

Сергиевское подворье передано РФ, отреставрировано и стало общественно-культурным центром России в Иерусалиме. Игорь Ашурбейли взял на себя заботы о его содержании и развитии.

Вот такая связь времен, людей, мест и событий.

Участники выставки знакомились с услугами соседей по площадке. Автор фото: Александр ОМЕЛЬЯНЧУК

Космос и политика

Свой разносторонний опыт в бизнесе и в науке, в общественной и международной деятельности Игорь Ашурбейли использовал для создания суверенного государства, которое уже успел превратить в действующий объект международного права.

21 июня на бизнес-форуме в «Стадиуме» стенд Космического Государства оказался в центре внимания. Для московских асгардианцев – сторонников Асгардии – форум был хорошим поводом встретиться. К слову сказать, асгардианцы есть в каждом мегаполисе планеты, а всего их на сегодняшний день уже более миллиона человек.

Почти три года прошло со дня образования Асгардии - с того момента, как Игорь Ашурбейли смело заявил на весь мир, что хочет объединить людей, вдохновленных идеями освоения космоса, развития науки и технологий, спасения человеческого рода от экологических, военных и космических угроз, в государство без земных границ.

За эти три года Асгардия стала реальностью. У нее есть граждане, Конституция, Правительство и Парламент и даже своя территория – спутник «Асгардия-1» с данными нескольких сотен тысяч асгардианцев, которые первыми зарегистрировались на сайте asgardia.space.

Асгардия создает уникальные цифровые государственную и экономическую системы, сотрудничает с космическими агентствами и ведущими научно-исследовательскими институтами мира, налаживает дипломатические связи с другими странами и открывает собственные научные стартапы. Через 20-25 лет асгардианские ученые хотят добиться рождения первого ребенка в космосе, что станет символом бессмертия человеческого рода.

Человек может долго находиться в космическом пространстве – это уже доказали космонавты. Однако находиться – не значит жить полноценной жизнью. Лишь когда будет создана система искусственной гравитации и защиты от радиации, жизнь в космосе станет возможной. К тому и стремится Асгардия.

Интерес к космосу и создание Космического Государства не случайны для Игоря Ашурбейли, а основаны на продолжительном сотрудничестве и дружбе с учеными, космонавтами, работе в Комиссии ЮНЕСКО по космосу. Как не случаен и его интерес к политике.

В 2016 году Игорь Рауфович вернул к жизни Партию Возрождения России, основанную его другом Геннадием Селезневым. В этом году партия выставляет своих кандидатов на выборы в региональные органы законодательной власти, в частности в Мосгордуму.

Борьба с бедностью, безработицей, ростом цен, с бездуховностью и межнациональной рознью – программа партии оставалась бы обычными пустыми лозунгами, если бы за ней не стоял человек, которому уже не раз удавалось воплощать эти лозунги в жизнь.