Александр Панкратов-Черный: «Если бы это были мои дети, я бы их признал!»

Александр Васильевич человек обаятельный-симпатичный, но и ершистый изрядно. Ему предлагают отметить его юбилей в Кремле, а он говорит: ни в жизни! И отказывается.

100 ГРАММОВ ВОДОЧКИ

С ним постоянно случаются какие-то истории. Пару месяцев назад Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул-Москва. По словам очевидцев, летевших этим же рейсом, актер был пьян и вел себя неадекватно. А у Панкратова-Черного своя версия: «Это была явная провокация! Я летел бизнес-классом. 100 граммов водочки заказал. Но вместо водки — получил чудовищное оскорбление».

«Внебрачные дети» Панкратова-Черного еще одна горячая тема скандальных телешоу. А он: «Истории про моих внебрачных детей - это вранье! Если бы они были действительно мои дети, я бы их всех признал. А так - посторонние люди на моем имени зарабатывают».

Александр Панкратов-Черный в фильме "И вот пришел Бумбо", 1984 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вот недавно сделали чудовищную программу на телевидении к моему 70-летию. Снова трясли грязное белье, - в сердцах признался мне актер, когда я ему позвонила накануне дня рождения. - Зашел разговор о моей бывшей сожительницы Ирине Семиклетовой и якобы нашей с ней дочери — Светлане. Во-первых, не моя это дочь. Она появилась на свет через полтора года после того, как я расстался с Семиклетовой. Во-вторых, я сдал анализ ДНК, а они отказались. Почему? Стала бы очевидна грязная ложь. Пришел на ту программу драматург Аркадий Инин, - продолжает неистовый Александр Васильевич. - Он рассказал много интересных и смешных историй про меня. Редактор все эти истории вырезал и оставил только одну фразу: «Женщины любят негодяев». Получилось, что Аркадий Инин, которого я очень уважаю, считает меня негодяем. Как так? Я разочарован, мягко говоря. Думал, к юбилею снимут хорошую передачу, а такую грязь про меня развели. Но сейчас такое время: вместо того, чтобы поднимать острые проблемы о нашем крестьянстве, о безработице в стране, позорят известных людей перед зрителями.

На кинофестивале "Горное эхо", 1998 год. Фото Романа Денисова /ИТАР-ТАСС/.

НАРОДНЫЙ ТРИБУН

- А вы откуда знаете о проблемах крестьянства и безработице?

- Постоянно езжу со спектаклями по регионам, вижу, как живет народ. Пенсионерам денег не хватает платить за ЖКХ и покупать лекарства. В деревнях нет даже медицинских пунктов, не говоря о больницах и поликлиниках. Обычного сельского врача и того нет. В моей родной деревне Конево на Алтае осталось жителей, дай бог, человек десять, да и те — старики. Молодежь разбежалась, потому что жить не на что. Колхозные поля приватизировали жулики. Народ спасается как в войну своими огородами, хлеб пекут дома в печках.

- Александр Васильевич, да вы народный трибун. Вам бы на митинг протеста. На самом деле, вы же добрый человек. Мне вот рассказывали, что вы здорово помогали актеру Андрею Харитонову, который умер недавно от онкологического заболевания.

- Ну и что? Зачем об этом рассказывать? Мы потеряли удивительного артиста, интеллигентного, отзывчивого, бесконфликтного, доброго, с прекрасным чувством юмора. Потрясающий был парень. Андрюша отмахивался от интриг, ссор, всегда шел на помощь коллегам. Помню, одна актриса опаздывала на спектакль на полтора часа — возвращалась из-за границы, ее задержали на таможне. Чтобы развлечь публику до приезда этой актрисы, Андрей вышел на сцену и полтора часа читал стихи. Будучи тяжело больным, он мотался с нашим спектаклем «Заложники любви» на Сахалин, в Иркутск, в Красноярск. Зрители любили его Овода. Он был фанат своей профессии. Перенес тяжелейшую операцию. Мы искали ему замену, потому что его герой в финальной сцене танцует на крыше автомобиля. Он должен был вспрыгнуть на макет. Но куда ему плясать после операции? А он поехал с нами на гастроли, залез на автомобиль, сыграл все с полной отдачей. А после спектакля уже за кулисами лег на диван и встать не мог. Ради зрителей, ради работы готов был жертвовать здоровьем.

На съемках фильма "Мы из джаза", 1983 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда с ним случилась беда — страшная болезнь - ни гильдия актеров, ни Союз кинематографистов по-настоящему ему не смогли помочь. Теперь они рассказывают, что продукты Андрюше передавали. А какие ему продукты, когда он глотать не мог?! Это было просто издевательство. Если кто и помогал Андрею, так это Чулпан Хаматова и Евгений Миронов, фонд «Артист». Они оплачивали лекарства, которые стоили сумасшедших денег. Мы с женой привозили ему обезболивающие из Прибалтики, которых нет в России. Но даже эти лекарства перестали помогать. Печально, что когда с Андрюшей случилась беда, многие, кто ходил в его друзьях, рвал на себя рубаху, отошли в сторону.

- Давайте о чем-то позитивном поговорим. Где сейчас снимаетесь, Александр Васильевич?

- В новом сезоне «ИП Пирогова». Это милая лирическая комедия, где мои партнерши - Лена Валюшкина и Лена Подкаминская. Снимаюсь в продолжении сериала «По законам военного времени». Сейчас пишут сценарий для нового сезона криминального фильма «Динозавра», где в главной роли Андрей Смирнов, но я тоже буду участвовать. Еще езжу по стране с антрепризными спектаклями. Жить-то на что-то надо и еще друзьям помогать.

- Не так давно вы напугали поклонников: Панкратов-Черный попал в больницу, упало давление. Съемки, гастроли по стране, постоянные перелеты. Сами рассказывали, что три микроинфаркта хватанули. Как сейчас со здоровьем?

- Не дождетесь, как говорят в Одессе…

Кадр из картины "Где находится нофелет?", с Владимиром Меньшовым, 1987 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДОСЬЕ

Александр Панкратов-Черный родился в Алтайском крае, в многодетной семье потомков сосланных казаков. С раннего детства Александр обожал смешить людей: устраивал импровизированные представления, показывал пантомиму, рассказывал анекдоты и… мечтал о профессии клоуна. Но мать, тащившая детей одна, готовила сына к военному училищу – это было престижно, плюс полное гособеспечение.

Вопреки воле родительницы Панкратов после 8-го класса поступил в театральное училище. Александр несколько лет работал в Пензенском театре, после чего оканчил режиссерский факультет ВГИКа. В этом вузе актер и взял себе приставку «Черный» к фамилии, так как однокурсником юноши был полный тезка.

В кино дебютировал в легендарной кинопоэме Андрея Кончаловского «Сибириада». На его счету уже более 100 ролей.

ТОП-5 фильмов

- «Мы из джаза»

- «Батальоны просят огня»

- «Зимний вечер в Гаграх»

- «Где находится нофелет?»

- «Мастер и Маргарита»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Панкратов-Черный: «Что я стал актером, надо говорить спасибо Андрону Кончаловскому»

Александр-Панкратов Черный станет гостем Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр», где прочтет свои стихи, расскажет о детстве, вспомнит разные истории из жизни. Сайт kp.ru задолго до премьеры публикует эксклюзивные фрагменты – лирические и смешные – из программы. (подробности)

Александр Панкратов-Черный: «Фаина Раневская разрешила мне целовать руки, но добавила — «только не слюнявь»

4 мая на Первом канале стартует военно-исторический сериал «По законам военного времени» (компании Star Media), повествующий о работе особого отдела военной прокуратуры фронта. (подробности)