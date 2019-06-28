2019-06-27T22:10:36+03:00
Общество

5 главных сериалов для нескучного лета

Шведский триллер о лихих 90-х в России «Московский нуар», возвращение атипичного супергеройского сериала «Легион», британский мини-сериал с Шоном Бином о католическом священнике и другие премьеры в онлайн-кинотеатре ivi, которые сделают это лето лучше
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Московский нуар

Moscow Noir

Действие триллера происходит в Москве в 1999 году. Молодой финансист из шведского венчурного фонда Том Бликсен работает в России, где как раз подходят к завершению «лихие девяностые». При определенной сноровке здесь деньги можно грести лопатами, но у Тома все никак не складывается – инвесторы не клюют, и бедолагу того и гляди уволят с позором. И тут удача: финансист натыкается на таинственную компанию «Нефтник», которая вроде бы закрыта, но в числе акционеров такие магнаты - просто мечта.

В основе остросюжетного сериала роман шведов Камиллы Гребе и Пауля Леандера-Энгстрома.

Патрик Мелроуз

Patrick Melrose

Аристократ, плейбой и разгильдяй Патрик Мелроуз неприлично богат и склонен к тотальному саморазрушению. Алкоголь, наркотики, жизнь в тумане и нелюбви к себе и окружающим – у всего этого, конечно, истоки в ужасном детстве. Там, где остались жестокий, деспотичный отец-педофил и безучастная мать.

Главное украшение драмы с элементами черного юмора – конечно, исполнитель главной роли, Бенедикт Камбербэтч. Оценить харизму, которая плещет через край, можно будет с 1 июля в онлайн-кинотеатре ivi.

Доказанная невиновность

Proven Innocent

Адвокат Мадлен Скотт десять лет провела в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, экс-заключенная возглавляет юридическую фирму, специализирующуюся на разоблачении неправомерных приговоров. Вместе со своей сплоченной и сильной командой она защищает от тюрьмы невиновных людей и пытается выйти на след настоящих преступников, скрывшихся от закона. На пути Мадлен снова появляется честолюбивый прокурор Беллоу, который много лет назад отправил ее за решетку.

Сломленный

Broken

Католический священник Майкл Кэрриган добросовестно исполняет свои обязанности в маленьком городке, где на удивление много людей с душераздирающими проблемами. Все это они вываливают на несчастного священнослужителя, а он их утешает и пытается помочь советом. Самого Майкла грызет совесть за прошлые прегрешения и мучают воспоминания о грустном детстве.

Главную роль исполнил прекрасный британский актер Шон Бин, более известный как Нед Старк из первого сезона «Игры престолов» и Боромир из «Властелина Колец». На этот раз у него совсем негероичная роль, и с драмой он справился на все сто.

Легион

Legion, 2017-2018

Дэвид Хэллер – шизофреник с многолетним стажем, прописавшийся в психиатрической лечебнице, кажется, на всю жизнь. Но на самом деле все эти голоса и галлюцинации в его голове не просто так: Дэвид - мощнейший телепат. За ним приглядывают секретные агенты, он позарез нужен братьям-мутантам, а сам страдалец живет в своей сумеречной реальности без особой надежды на освобождение.

Самая нетривиальная экранизация комиксов Marvel из серии о Людях Икс рассказывает о сыне Профессора Икс. В главной роли – Дэн Стивенс, который известен по роли Принца в «Красавице и Чудовище» 2017 года и по образу Мэттью Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

Третий сезон выходит в онлайн-кинотеатре ivi со 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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