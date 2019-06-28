Военная ипотека и курсы финансовой грамотности: как «Промсвязьбанк» решает гражданские задачи военнослужащих

— Мы посещали в войсковые части, общались с военнослужащими, старались понять, как и на что они тратят и сберегаю деньги, определяли уровень финансовой грамотности, выявляли потребности у них и их семей, — рассказал руководитель розничного и цифрового бизнеса банка ПСБ Сергей Малышев.

В первую очередь, военнослужащим ПСБ предложил зарплатную карту "Сильные люди. Тариф особого назначения", для получения денежного довольствия. Как отметил Сергей Малышев, эта карта отличается тем, что по ней можно снимать деньги в любом банкомате страны без комиссии, а также без комиссии переводить деньги на счета в другие банки.

— Кроме того, мы помогаем военнослужащим с обеспечением жильем - активно работаем с военной ипотекой. В ПСБ действует одна ставка как на новые кредиты, так и на рефинансирование выданных другими банками ссуд - 9,5%. Для военнослужащих действует удобный сервис рефинансирования. Оформить и получить одобрение по кредиту у нас можно без посещения офиса банка. Заявку на кредит банк принимает онлайн, решение о кредите - в течение 30 минут, на сайте ПСБ можно заказать оценку квартиры и там же получить отчет. В день сделки онлайн доступно оформление страхового полиса.

В прошлом году ПСБ и Минобороны подписали соглашение, о повышении финансовой грамотности военнослужащих, и сегодня банк реализует обучающую программу для военных.

— Это цикл лекций, охватывающих основные темы личных финансов: как правильно сохранять деньги, взять кредит, выгодно пользоваться банковской картой, почему не надо в МФО ходить и как уберечься от мошенников. К сожалению, об этом недостаточно говорят в школах, практически нигде не учат и мы взяли на себя эту миссию. В целом военнослужащим интересны те же темы, что и обычным гражданским. Мы постарались сделать программу занимательной и используем разные форматы занятий – от лекций до мультипликационных роликов и интерактивных проектов. Как раз на форуме «Армия-19» мы представили новый формат программы – игра-тест «Финансовый сапер», в котором, чтобы разминировать поле, нужно правильно отвечать на вопросы по теме личных финансов.