Японский вице-чемпион мира обрусел у Тутберидзе! Фигурист сфотографировался в ушанке с Алиной Загитовой

Вице-чемпион Олимпиады-2018 в мужском фигурном катании Шома Уно, кажется, "обрусел". Иначе не скажешь - едва приехавший в Россию японский фигурист уже примерил шапку-ушанку! Звездный спортсмен из Японии готовится к новому сезону на сборах в группе Этери Тутберидзе.

И вот один из напарников Уно по группе, грузинский фигурист Морис Квителашвили, выложил веселое совместное фото. На нем - Шома Уно, Морис и олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова в коридорах базы в подмосковном Новогорске. Подпись - весьма с юмором.

- Семён Одинцов. У кого ещё какие варианты? - написал Квителашвили в своем Инстаграме.

Болельщики не только в комментариях Мориса, но и фан-группах Алины Загитовой с юмором отреагировали на этот призыв и накидали много новых прозвищ для звездного гостя из Азии.

moriskvit Семён Одинцов У кого ещё какие варианты? #shomauno #alinazagitova #moriskvitelashvili #figureskating

Напомним, что Шома Уно официально в начале июня объявил о том, что завершает свою работу с тренерами Матико Ямада и Михоко Хигути. Он был вместе с ними с пяти лет. В прошлом сезоне Уно выиграл чемпионат четырех континентов и серебро финала Гран-При. В сборной Японии на командном ЧМ-2019 он занял второе место.