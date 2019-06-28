2019-06-28T00:05:42+03:00
Спорт

Японский вице-чемпион мира обрусел у Тутберидзе! Фигурист сфотографировался в ушанке с Алиной Загитовой

Шома Уно продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе в Новогорске
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Шома Уно пришелся ко двору в Москве.Шома Уно пришелся ко двору в Москве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-чемпион Олимпиады-2018 в мужском фигурном катании Шома Уно, кажется, "обрусел". Иначе не скажешь - едва приехавший в Россию японский фигурист уже примерил шапку-ушанку! Звездный спортсмен из Японии готовится к новому сезону на сборах в группе Этери Тутберидзе.

И вот один из напарников Уно по группе, грузинский фигурист Морис Квителашвили, выложил веселое совместное фото. На нем - Шома Уно, Морис и олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова в коридорах базы в подмосковном Новогорске. Подпись - весьма с юмором.

- Семён Одинцов. У кого ещё какие варианты? - написал Квителашвили в своем Инстаграме.

Болельщики не только в комментариях Мориса, но и фан-группах Алины Загитовой с юмором отреагировали на этот призыв и накидали много новых прозвищ для звездного гостя из Азии.

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Семён Одинцов У кого ещё какие варианты? #shomauno #alinazagitova #moriskvitelashvili #figureskating
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Напомним, что Шома Уно официально в начале июня объявил о том, что завершает свою работу с тренерами Матико Ямада и Михоко Хигути. Он был вместе с ними с пяти лет. В прошлом сезоне Уно выиграл чемпионат четырех континентов и серебро финала Гран-При. В сборной Японии на командном ЧМ-2019 он занял второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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