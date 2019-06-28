Туктамышева рассказала о стеснительности Загитовой в Японии

22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева не так давно завершила выступления на большом шоу-туре в Японии. Лиза проявила себя в ледовом представлении под названием Fantasy on Ice. Одной из ее напарниц по программе была олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова. Лиза призналась, что помогла 17-летней коллеге преодолеть небольшое стеснение на гастролях.

- Я нашла новых друзей. Сначала Алина Загитова немного стеснялась, и я пыталась ей помочь. В конце всё было хорошо, она со всеми общалась. Сатоко Мияхара — замечательная девушка. Мы много общались с ней, а также со Стефаном Ламбьелем и Денисом Васильевым, - говорит Туктамышева в интервью порталу Golden Skate.

В целом же, фигуристка положительно оценила выступления в Японии, сказав, что впервые в жизни была на гастролях длинной почти в месяц в одной стране:

- Это была хорошая подготовка, потому что я каталась перед большой аудиторией и тренировалась каждый день. У меня была быстрая музыка. Наверное, самая быстрая из всех на этом шоу. Сначала я очень уставала, но в конце тура легко откатала эту программу. Видимо, я пришла в форму.

Елизавета Туктамышева, напомним, в прошлом сезоне вновь проявила себя, вернувшись на уровень национальной сборной. Фигуристка выиграла канадский этап Гран-При и стала третьей в финале серии. Помимо этого, Туктамышева выиграла в финале тяжелого сезона бронзу командного чемпионата мира.