Неравный брак - залог успеха

Наш колумнист задалась вопросом: а все ли альфонсы и мужчины, падкие на чужие состояния, одинаково вредны? А быть может, деньги супруги для них - шанс стать лучше?

Света:

У моей подруги была очень похожая история. Она - дочь чиновника, никогда ни в чем не нуждалась, он - обычный менеджер по продажам. Ей всю молодость было ничего не надо, а зачем, если и так все есть, а он работал и пахал. В итоге, когда они поженились, Света, глядя на него, вдруг решила открыть свой бизнес и теперь успешная бизнесвумен. Говорит, если бы не Саша, так бы и болталась как сами знаете что в проруби.

Потап:

История, где условный сантехник Вася вытащил гламурную Машу из пучины потенциальной наркомании, да и сам стал человеком, больше похожа на сказку про белого бычка. Да нас формирует наше окружение! И окружение Васи наверняка ставило перед ним очень низкую планку требований к жизни, и никакая мечта о женитьбе на богатой невесте сильно бы ее не подняла. Понадобятся сверхусилия и огромная работа над собой, чтоб изжить эту психологию сантехника. Вряд ли бы у него получилось.

Ирина:

В этой истории про неравный брак хорошо то, что внутрь семьи не лезли ее богатые родители со своим мнением, как лучше. Вова и Марина сами нащупали ориентиры, как надо и как для них лучше, и в итоге живут счастливо. Да молодцы.

Карина:

Необычная история, ведь чаще всего бывает наоборот. Он много работает, она тянет из него деньги на красивую жизнь. Пока однажды он не решает, что хватит, и уходит с чемоданом. Никто в отношениях не старается сделать себя и другого лучше, нет потребности в росте и развитии. И это прям грусть!

Никита:

Согласитесь, гораздо проще начинать семейную жизнь на пуфике с деньгами, чем на дырявом матрасе. У них уже были благодаря родителям Марины прикрыты финансовые тылы, и любая бытовуха при таких раскладах легко разрешима.

Можно ли быть счастливой в личной жизни, если жить ради других? - задалась вопросом наш автор и пришла к выводу, что, скорее всего, нет. Вот муж точно будет против.

Галина:

Скорее всего, жена так активно заботится о других, потому что у пары нет детей. Женщина просто перенесла свою нежность на мужа и окружающих. И при чем здесь скука и нежелание жить своей жизнью, если в статье написано, что женщина постоянно занята только общественной жизнью. Мужчина не бросать должен был женщину, а найти общие интересы, которые и сблизят их.

Вика:

Тут очень шаткая грань, как бы женщине не почувствовать себя незаменимым спасителем, который считает, что «ей виднее, как им всем будет лучше». Эта иллюзия приводит к тому, что человеку, взявшему на себя все заботы о благополучии своих «подопечных», начинает казаться, будто вся их жизнь зависит от него и без него они не справятся ни дня. И если у тех вдруг получается, это просто убивает благодетеля.

Александр:

Любая чрезмерная забота - это уже не про жену, а про маму, а ни одному взрослому мужику не хочется чувствовать себя сынком. Это прям верный путь к разводу. Я вам точно говорю.

Оля:

У меня была точно такая же соседка - спасительница сирых и убогих, пока однажды не стала жертвой мошенников. Опять же из-за своей доброты. И знаете, весь ее альтруизм как бабка отшептала.

Вот все вокруг говорят, что люди влюбляются в себе подобных, а наш автор уверена: противоположности притягиваются гораздо чаще и сильнее. Читатели на сайте поспорили.

Никита:

Я не верю в магнит противоположностей, чаще всего это история про разные культурные коды. Если твой мужчина хлопает пилотам при посадке самолета, требует у таксиста сдачу 23 рубля, употребляет слова «кушать» и «мяско», то где-то он наверняка встретит принцессу, которая при том же требовании пожрать мяска сойдет с ума от понимания, что встретила своего. Своего, а не вашего. Потому что каждому свое.

Феличита:

Проще найти человека, с которым у нас разнятся принципы, чем человека, с которым не совпадают вкусы. Это еще Ларошфуко сказал. И я вот всю жизнь в этом убеждаюсь.

Наташа:

Я однажды влюбилась в мужчину и думала, целого мира мне будет мало, пока не выяснилось, что он патриот. То есть искренне считает: все российское лучше, вокруг нас враги, а наши курорты - лучшие в мире. Сначала подумала: издевается, а нет - идеология, блин! И любовь как сквозняком сдуло. Я могу полюбить жителя Папуа - Новой Гвинеи, но не способна быть рядом с тем, у кого отсутствует критическое мышление. Такая вот уродилась.

Серафима - Наташе:

Да вы просто с жиру беситесь. Мой дед бабушку скалкой вдоль дороги гонял без всякого намека на критическое мышление, а она потом долго рассказывала соседкам, как жить без него не может. Вот «така любовь»! Каждому свое.

Психолог Ася:

У каждого человека есть психотравмы, как правило, еще из детства, и если такой индивид встречает человека с похожими проблемами, они могут даже вполне успешно жить в браке. И только постоянные претензии друг к другу как крошки в постели будут все время доставать. Но им будет казаться, что они родные люди, ведь их «бомбит» из-за одного и того же. А вот если человек проработал в себе всю душевную боль, ему подойдут очень многие партнеры, не будет никакой истории про моего человека, предназначение судьбы. Здоровые притянут здоровых. Вот и все волшебство!