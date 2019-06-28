Тихий «Ангел» пролетел. Но медленно

- Теперь, когда Федор жив, значит, и любовь жива. И я вместе с нею, - сообщила она пространству, а заодно и посетительнице, тоже в годах. Ну, это по замыслу гримеров, которые часами старили актрис, если верить статьям на тему «Как снимался сериал «Ангел-хранитель» на Первом канале».

Обычно актрис так уродуют, когда снимают сагу. Сначала три девушки плетут веночки и кокетничают с тремя парнями в идиллической деревеньке. На дворе год какого-нибудь исторического события, которое разметает кого по острогам, кого по Парижам. В нашем случае речь идет о революции 1917 года. Затем девушки будут выходить замуж, рожать детей, страдать, а мужчины - воевать, проклинать друг друга, пропадать без вести. За всем этим наблюдают «ангел-хранитель» и «волк», предвещающий несчастье. Я подключилась к этой истории уже тогда, когда настали хрущевские времена и персонажи размножились до количества, приемлемого даже в «Санта-Барбаре». И это очень удобно для сценаристов, поскольку сюжет можно и не продвигать: достаточно переводить внимание с одной сценки на другую.

Например, посмотрели мы, как вздыхает та женщина в больнице, с минутку - переходим к какой-то разбитной девице в алых туфлях. Девица смотрит на угрюмого молодого человека и восклицает:

- Боже, какой же вы красивый!

- Спасибо вам, Ольга, мне нужно поговорить с Семеном Борисовичем, - несколько невпопад отвечает собеседник.

Клик-клик - и мы уже снова в больнице, в коридоре. Там неумело состаренная актриса общается с экранным сыном своей немощной экранной сестры. Дама озаряет коридор отблеском помады марки «вырви глаз» и делится с племянником блестящей идеей: надо сказать неведомому Федору (это тот, который жив), что его прежняя любовь находится не в Париже, а в непосредственной близости от села Ангелово. А то, мол, можно и не успеть.

Так и представляю, как идея зрела в голове героини от серии к серии. Сказать Федору? Не сказать? Попросить разрешения у сына на то, чтобы сказать? Сказать без разрешения? Это ж надо держать такой темп, и не на просторах той же «Санта-Барбары», а в 16-серийном фильме!

Но вновь клик-клик - гроздья рябины крупным планом, деревенский Вася встречается с краснокаблучной Ольгой у завалинки. Мать Ольги, Луша, находит в тайнике украденные сокровища, а потом идет к вышеупомянутому Семену Борисовичу.

- Луша! - удивляется Семен Борисович.

- Вы меня помните? - удивляется Луша.

Клик-клик. Злой волк нападает на Васю. О, как я этого волка понимаю…