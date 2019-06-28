После ремонта батареи отопления сантехником дядей Колей воспитанники детского сада увеличили свой словарный запас в два раза
В Одессе:
- Товарищ милиционэр, таки деньги были в кошельке, а кошелек в лифчике...
- Мадам Рабинович, вы что, не заметили, как к вам в лифчик залезли?!
- Та я ж думала, шо он в хорошем смысле...
* * *
На исповеди:
- Сын мой, ты отрекся от сатаны?
- Не могу, батюшка, у меня с ней двое детей…
* * *
Соцопрос. Респондентам показывали фото и спрашивали:
- Что бы это значило?
На фото: ресторан, накрытый столик и мужик, лежащий мордой в салате.
Россияне ответили:
- Напился.
Во всех других странах:
- Умер…
* * *
- Ты как?
- Лучше...
- Лучше?
- Лучше не спрашивай...
* * *
- Можно как-то визуально отличить опасного клеща от неопасного?
- Если вы видите на ком-то присосавшегося клеща, то этот клещ для вас не опасен.
* * *
В темном переулке грабитель останавливает одессита:
- Давай деньги и не вздумай шуметь!
- Ойц, шо вы! Я ничего не имею против того, шобы быть ограбленным, но у меня нет при себе денег... Давайте, я вам буду должен…
* * *
Чтобы заделать течь в кровле, нужно два человека, полтора метра рубероида, ведро гудрона и две горелки. Проблема в том, что послать этих двоих должен президент.
* * *
- Гы-гы-гы, сейчас женщина в лифте пыталась нажать себе 12-й этаж двумя кнопками - 1 и 2!
- Дура! Так только на третий попасть можно!
ИСТОЧНИК KP.RU