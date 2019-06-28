После ремонта батареи отопления сантехником дядей Колей воспитанники детского сада увеличили свой словарный запас в два раза

В Одессе:

- Товарищ милиционэр, таки деньги были в кошельке, а кошелек в лифчике...

- Мадам Рабинович, вы что, не заметили, как к вам в лифчик залезли?!

- Та я ж думала, шо он в хорошем смысле...

* * *

На исповеди:

- Сын мой, ты отрекся от сатаны?

- Не могу, батюшка, у меня с ней двое детей…

* * *

Соцопрос. Респондентам показывали фото и спрашивали:

- Что бы это значило?

На фото: ресторан, накрытый столик и мужик, лежащий мордой в салате.

Россияне ответили:

- Напился.

Во всех других странах:

- Умер…

* * *

- Ты как?

- Лучше...

- Лучше?

- Лучше не спрашивай...

* * *

- Можно как-то визуально отличить опасного клеща от неопасного?

- Если вы видите на ком-то присосавшегося клеща, то этот клещ для вас не опасен.

* * *

В темном переулке грабитель останавливает одессита:

- Давай деньги и не вздумай шуметь!

- Ойц, шо вы! Я ничего не имею против того, шобы быть ограбленным, но у меня нет при себе денег... Давайте, я вам буду должен…

* * *

Чтобы заделать течь в кровле, нужно два человека, полтора метра рубероида, ведро гудрона и две горелки. Проблема в том, что послать этих двоих должен президент.

* * *

- Гы-гы-гы, сейчас женщина в лифте пыталась нажать себе 12-й этаж двумя кнопками - 1 и 2!

- Дура! Так только на третий попасть можно!