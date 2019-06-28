В Японии Алина Загитова впервые рассказала о планах на следующий сезон

До старта нового сезона в фигурном катании еще относительно далеко. Однако же олимпийская чемпионка Алина Загитова уже успела навести немало шума в летнее межсезоне. Один из них - многие стали задаваться вопросом, а вот вообще будет продолжать свою карьеру топ-звезда мирового спорта или нет? А то есть лишь номер показательной программы, сама - участвует в шоу в Японии целый месяц.

И, дальше что? Но, кажется, постепенно, волна слухов о возможном выходе Загитовой на досрочный отдых сходит на нет. Она получила назначение на два этапа Гран-При на следующий сезон. И наконец-то приоткрыла немного свои планы на сезон 2019/2020 годов.

В интервью японскому изданию "Емиури симбун" призналась, что для нее не есть самоцель включить в программу ультра-сложные прыжки:

- Конечно, такие элементы важны, но в новой редакции правил, которая введена в прошлом сезоне, любые недочеты стали жестко наказываться штрафами. Поэтому для меня очень важно откататься без ошибок. Нововведения вынуждают меня уделять выразительности еще больше внимания, чем когда-либо прежде.

На чемпионате мира 2019 именно выразительность помогла добиться Алине решающего преимущества в споре за победу на турнире. И выиграть впервые в карьере звание чемпионки мира.

Японцы поинтересовались, а почему же тогда на декабрьском чемпионате России она была лишь пятой, а к чемпионату Европы тоже подошла не особо хорошо и стала только второй? Алина не стала скрывать - у нее была серьезная травма, которую она скрывала.

- Из-за ожога правой лодыжки я не могла тренироваться в полную силу, - сказала фигуристка.

Напомним, что в следующем сезоне Алина Загитова выступит на двух этапах Гран-При. Олимпийская чемпионка Пхенчхана поедет во Францию и Японию. В Россию в этом сезоне Алина не приедет. Вместе с тем, по итогам прошлого сезона после победы на ЧМ-2019 Алина Загитова покорила к 16 годам все возможные вершины в мировом фигурном катании - выиграла чемпионат Европы, мира, финал Гран-При и Олимпиаду.

Перевод интервью японскому изданию осуществила крупнейшая фан-группа Алины Загитовой в Инстаграме - TeamZagiova.