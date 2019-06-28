Мягкая сила твердого сыра

После неудавшегося дурацкого демарша членов некоей мясной ассоциации, призывавших вообще запретить гражданам ввоз ветчин и сыров и-за рубежа, прогрессивная гастроориентированная общественность с облегчением спрятала на антресоли заготовленные в знак протеста футболки «Я - пармезан» и принялась возить продукты с удвоенным энтузиазмом.

Правда, не все знают, что потом с этими продуктами делать. Но мы не гордые, мы подскажем.

Взять, к примеру, пармезан. Да и любой другой твердый сыр (примечание: эти советы подходят в том числе и для сыров отечественного производства).

Что сыр можно натереть и приправить им свежеприготовленную пасту - это и без нас все знают. И то, что его хлопьями хорошо посыпать всевозможные салаты, тоже не секрет.

А вы возьмите те же самые сырные хлопья и добавьте их в утреннюю овсяную кашу. Перемешайте хорошенько и следите, как меняется еще пару минут назад скучная овсянка, как в ней появляется приятная тягучесть, соленость и какая-то даже, извините, итальянистость.

Но есть еще один вариант, которые не столько про вкус, сколько про чувства. Итак:

Три шага к внезапному семейному счастью.

1. Рано утром сходите на рынок и купите у знакомого зеленщика самые лучшие помидоры, которые только можете себе позволить.

2. Ближе к вечеру, когда спадет летний зной, нарежьте помидор, слегка присыпьте его крупной морской солью, сбрызните хорошим винным уксусом и покрошите на него недавно привезенного из Италии молодого пекорино.

3. Ровно в тот момент, когда с приятным хлопком вытащите пробку из охлажденной бутылки тщательно подобранного вина, приятным баритоном позовите жену.

Она подойдет сзади и обнимет вас, а вы сделайте вид, что не ожидали (женщины это любят)...

Желаем приятного аппетита и счастья в семейной жизни.