2019-06-29T07:31:28+03:00
В мире

Евросоюз и южноамериканский Меркосур "вымучили" соглашение о свободной торговле

После нескольких десятков лет диалога интеграционные объединения смогли договориться
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Евросоюз и южноамериканский Меркосур "вымучили" соглашение о свободной торговлеЕвросоюз и южноамериканский Меркосур "вымучили" соглашение о свободной торговлеФото: REUTERS
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Исторический момент произошел в эту пятницу в столице Бельгии. Представители ЕС и Меркосур (Общий рынок стран Южной Америки) наконец-то подписали соглашение о свободной торговле между двумя блоками. Этот документ экономисты называют настоящим прорывом, ведь переговоры по поводу формата сотрудничества шли более 20 лет.

Теперь, если, конечно, соглашение будет одобрено парламентами стран-членов обоих блоков, участникам Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) придется отменить большинство пошлин на экспорт товаров из ЕС, что позволит европейским компаниям экономить около 4 миллиардов долларов в год. Но местные производители тоже не должны остаться в накладе, получив возможность увеличить присутствие в Европе. Согласно достигнутым договоренностям, в течение ближайших 10 лет стороны отменят 92 процента всех пошлин, а в случае "чувствительных" областей срок снижения тарифов продлевается еще на пять лет.

История переговорного процесса двух блоков была наполнена драматическими моментами, когда стороны буквально испытывали друг друга на прочность. Два раза (в 2004 и 2012 годах) диалог прерывался из-за неуступчивости европейцев в вопросе повышения квоты на южноамериканскую сельхозпродукцию, в особенности на сахар и говядину. Не так уж легко было договориться и самим членам Меркосур внутри организации, с учетом разного уровня развития промышленности и аграрного сектора и зачастую разнонаправленных интересов. Дело дошло до того, что некоторые политологи и экономисты вообще говорили о возможном распаде интеграционного объединения, настолько серьезные разногласия вызвало соглашение с ЕС.

Ключевой проблемой для выработки документа помимо допуска на европейский рынок южноамериканской сельскохозяйственной продукции, стала защита авторских прав на товары. Например, это касалось торговой марки сыров, которые европейские мигранты стали много лет назад производить в странах Меркосур.

Однако сейчас основные спорные моменты сглажены и стороны бодро рапортуют о фантастических перспективах подписанного соглашения. Например, МИД Аргентины заявил о том, что "стратегическое партнерство между Меркосур и Европейским союзом подразумевает интеграцию рынка с населением 800 миллионов человек, почти четверть мирового ВВП и двусторонней торговлей товарами и услугами на сумму более 100 миллионов долларов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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