2019-06-29T09:05:21+03:00
Политика

Путин и Меркель обсудили джетлаг

В Осаке президент России рассказал Эрдогану про щедрость российских туристов, а Трамп и Си Цзиньпин поговорили о пинг-понге
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments4
Меркел предложила Путину в буквальном смысле сверить часыМеркел предложила Путину в буквальном смысле сверить часыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Утро второго дня на G20 в Осаке для Владимира Путина началось с Реджепа Эрдогана. Президента Турции уже почти год чуть ли не ежедневно отвечает на вопрос — не откажется ли Анкара под давлением США от покупки российских С-400? Президент России его ни о чем подобном не спрашивал, но Эрдоган на всякий случай предпочел повторить, добавив, что Турция рассчитывает шагнуть еще дальше.

- Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400, - заявил он. - Хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение в первую очередь - совместное производство ракет, а также включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки.

Утро второго дня на G20 в Осаке для Владимира Путина началось с Реджепа Эрдогана Фото: REUTERS

Утро второго дня на G20 в Осаке для Владимира Путина началось с Реджепа ЭрдоганаФото: REUTERS

Путин в свою очередь отметил, что Турция за 2018 год заработала на российских туристах аж 5 миллиардов долларов.

- В прошлом году было 6 миллионов туристов из России в Турцию, - заметил президент России. - Это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают, у нас туристы умеют отдыхать.

Разница во времени Осаки с Москвой — шесть часов. И если для Путина японское утро — это глубокая ночь, то для Ангелы Меркель вообще поздний вечер. И тем не менее на встрече с Владимиром Путиным канцлер Германии, у которой накануне были проблемы со здоровьем, выглядела довольно бодро. Хотя президенту России и пришлось дважды указывать Ангеле, как пройти к ее месту.

«Вам туда»: Меркель немного потерялась во времени и пространстве.

Меркель перед началом встречи еще и предложила Путину в буквальном смысле сверить часы — чтобы не опоздать на третье заседание саммита, куда уже начали собираться участники. Хотя, может быть, она как раз делилась впечатлениями от джетлага (реакция организма на быструю смену часовых поясов - ред.).

Премьер Канады Трюдо уселся на место Путина.

В зале заседаний тем временем случилось, по грузинским меркам, немыслимое. Премьер Канады Трюдо, уселся на кресло Путина, чтобы поговорить с расположившимся рядом президентом ЮАР. В Японии и России нравы либеральнее, чем в Грузии, поэтому никаких потрясений это не вызвало.

Главное мировое событие второго дня "Двадцатки" — Дональд Трамп встречался с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Главное мировое событие второго дня "Двадцатки" — Дональд Трамп встречался с Си ЦзиньпиномФото: REUTERS

А этажом выше происходило главное мировое событие второго дня "Двадцатки" — Дональд Трамп встречался с Си Цзиньпином. Перед обсуждением самого важного — что будет дальше с торговой войной США и Китая — Си пустил в ход «пинг-понг дипломатию». Напомнил о поединках китайских и американских спортсменов на только что состоявшемся чемпионате мира по настольному теннису. Где, между прочим, все выиграли китайцы, правда, выступавшие под флагами разных стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам есть о чем поговорить»: Путин и Трамп провели личную встречу на G20

Когда за организацию встречи Путина и Трампа берется американская сторона, это выглядит всегда одним и тем же образом. Сначала долго согласовывают количество журналистов, потом томят их в предбаннике, потом устраивают давку в узких дверях, пропуская вперед, естественно, своих. А когда пресса попадает в зал, президенты, вопреки обычной практике, уже сидят на креслах (подробности)

Лидеры стран, входящих в G20, собираются в Осаке на второй день саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Все заявления россиян следователям будут вносить в государственную автоматизированную систему правовой статистики
На заседании правительства в четверг рассматривали законопроекты, которые должны повысить прозрачность работы следствия по заявлениям граждан о совершении преступления
Новости 24
«Он прекрасный парень»: американский лидер Дональд Трамп о президенте России Владимире Путине
Во Франции жара побила исторический рекорд
Лидеры КНР и США решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины
В КНДР положительно оценили идею встречи Ким Чен Ына и Трампа
Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет
Си Цзиньпин: «Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации»
Путин проводит встречу с Меркель на полях саммита G20 в Осаке
Погода в Москве на 29 июня 2019 года: дождь и до 13 градусов тепла
Трамп уверен, что США и Китай «очень легко» договорятся по торговым спорам
Сборная Чили вышла в полуфинал Кубка Америки
Глава МИД Испании, назвавший Россию «старым врагом», объяснил свои слова
Порошенко встревожен: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа
В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Байден пообещал американцам стать президентом, который борется с расизмом
Сборная Аргентины победила Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу
Партии Саакашвили разрешили участвовать в парламентских выборах на Украине
Трамп из Японии отправится в Южную Корею, где хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном
В седьмой день Европейских игр Россия завоевала девять медалей
В Узбекистане сломался аттракцион «Летающая тарелка», погибла девушка
В тоннеле между США и Канадой сошел с рельсов товарный поезд
Суд в США приговорил виновника трагедии в Шарлотсвилле к пожизненному заключению
Песков рассказал, что нужно для встречи лидеров «нормандской четверки»
ВВС США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию
Украинские силовики попали миной в дом престарелых в ДНР