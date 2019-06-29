Денис Глушаков стал футболистом "Ахмата"

В субботу, 29 июня, было официально объявлено о том, где же продолжит свою карьеру футболист Денис Глушаков. Ушедший после досрочного разрыва контракта со "Спартаком" скандальный полузащитник новый сезон начнет в составе грозненского "Ахмата". Это официально подтвердил клуб из Чечни:

- Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис! - сообщает пресс-служба грозненского "Ахмата".

По поводу Дениса Глушакова после ухода из "Спартака" ходили слухи о возможном появлении игрока в составе "Ростова". Оно и понятно - футболист родился в городе Миллерово Ростовской области. Однако же теперь Глушаков продолжит играть за команду другого города с юга России.

Переход Глушакова в "Ахмат" прокомментировал и Рамзан Кадров, который у себя в соцсетях написал:

- Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный.

Глушаков в разное время играл за "Локомотив" (2005-2013 годы), после чего шесть сезонов провел в "Спартаке", откуда ушел летом 2019 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат России весной 2017 года. А в следующем сезоне - бронзовые медали первенства страны. В 2013 году получил награду "Футбольный джентльмен года", которую ежегодно вручает "Комсомольская правда".