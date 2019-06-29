2019-06-29T12:25:42+03:00
Спорт

Футболист сборной России Денис Черышев официально станет игроком "Валенсии"

Его трансфер официально был выкуплен у клуба "Вильярреал"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев теперь будет играть за "Валенсию".Денис Черышев теперь будет играть за "Валенсию".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из лидеров сборной России по футболу Денис Черышев обрел новую команду. Последний сезон топ-игрок нашей национальной сборной провел в "Валенсии", но был там на правах аренды, поскольку его контракт принадлежит "Вильярреалу". И после окончания прошлого сезона Черышев вернулся, формально, в свою команду.

29 июня было объявлено - контракт Черышева выкупили у "Вильярреала" и теперь он останется на "Месталье" на будущий год. Официально "Валенсия" не раскрывает детали этого трансфера.

- "Валенсия" достигла предварительного согашения с "Вильярреалом" по Денису Черышеву и теперь ожидается подписание официальных документов, - говорится в сообщении "Валенсии".

В свою очередь, данную информацию подтверждает и пресс-служба "Вильярреала".

В прошлом сезоне 28-летний Денис Черышев сыграл за "Валенсию" 41 матч, забил 4 гола и сделал 5 передач во всех турнирах. По итогам прошлого сезона "Валенсия" добилась права сыграть в Лиге Чемпионов. Помимо этого, летом 2018 года Черышев мощно выступил в составе сборной России на чемпионате мира. Он сыграл в 5 играх и забил 4 гола. А его гол в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 номинировался на звание лучшего гола года на премию FIFA имени Ференца Пушкаша.

Как сообщают испанские СМИ, сумма сделки составит около 5 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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