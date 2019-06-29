Поцелуи с неприятным послевкусием

Провокационная постановка на молодежном форуме «Таврида» в Крыму, которой завершилась Театральная смена форума, стала предметом широко обсуждения в российском интернете. Юноши на сцене страстно целовались с юношами, девушки неистово – с представительницами своего же пола.

- Эпатажно, однозначно, наотмашь. Тут тебе и статьи Конституции РФ, и стихи, и видео, и пластические этюды, и мокрые майки девушек с обливанием водой (без белья…), и поцелуи страсть какие жаркие среди пар барышень с переменами партнерш, а после в пару стали сходиться два парня... Зал замер, реальный саспенс, - написал крымский блогер Сандро Кириак, комментируя сделанные им же во время постановки фото и видео, и разъяснил, что же это такое было. - Gogol school на Форуме Таврида в Крыму. Протест, как он есть! Театральная смена 2019 – концерт ночью после официального закрытия. Ветер Капсельской бухты в городе Судак. Это – «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» (постановка школы Gogol school). Режиссер – Ромашко Илья.

Наверное, ответ на многие вопросы по поводу происходившего кроется уже в самом названии устроившей показ организации - Gogol school. Кто предположит, что эта творческая контора имеет отношение к скандально известному «Гоголь-центру», совершенно точно не ошибется. Четыре года назад Gogol school была создана как творческая лаборатория актерами и режиссерами «Гоголь-центра». А молодой режиссер Илья Ромашко, как пишут, выпускник творческой мастерской скандально известного не только возбужденным в отношении него уголовным делом, а и эпатирующими зрителей постановками режиссера Кирилла Серебренникова.

При ближайшем рассмотрении произошедшего становится понятно, что ничего в российском законодательстве, никакая буква закона не нарушена. По «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних» сие действо никак не подпадает. И участники все – совершеннолетние, от 18 до 30. И среди зрителей тоже детей не было, во всяком случае, не должно было быть. А послевкусие неприятное от этих поцелуев все же остается. Почему же?

Девушки на сцене целовались, а затем окатили себя водой.Фото: www.youtube.com

Наверное, по той простой причине, что молодежный форум «Таврида» проводится государством. Именно оно, в лице Росмолодежи, получается, пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию посредством искусства на форуме молодых деятелей культуры и искусств, который проводится в Крыму с 2015 года. Но такое на нем демонстрируется впервые.

Получается, мы налоги платим, бизнес напрягается, урезает зарплаты трудящимся на него гражданам, и для чего? Чтобы государство на наши деньги устраивало вот такую демонстрацию однополых сексуальных привязанностей. Да еще и под крики с Запада о «притеснениях чеченских геев».

Нет, господа хорошие. Хотите содомию устраивать, так будьте добры за свой собственный счет. За свои деньги. А то понравилось, понимаешь ли, оттягиваться за госсчет, на взносы налогоплательщиков. Мы тут еле-еле добились, хоть и не полностью, чтобы государство перестало финансировать съемки русофобских кинофильмов, что буйным цветом расплодилось в родном Отечестве. Так нам теперь вместо русофобов гомосексуалистов на шею навьючат?

Честное слово, разница между ними невелика.