Денис Глушаков рассказал, почему решил перейти в "Ахмат"

Переход Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат" после шести сезонов в "Спартаке" стал главной новостью футбольной субботы. Игрок уже долго искал новые варианты трудоустройства после того, как ушел из столичного клуба, разорвав действоваший контракт. И вот, у Глушакова - новая работа. И сам игрок взял впервые слово, прокомментировав подписание контракта.

У себя в Инстаграме Денис Глушаков написал приветственный пост для болельщиков новой команды и пояснил причины переезда в Грозный:

- «Ахмат» - новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу,история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении. Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу и Магомеду Хожахмедовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в Еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной,так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!

Напомним, что Денис Глушаков известен по игре за "Локомотив". Однако первые титулы завоевал с московским "Спартаком", за который играл с 2013 по 2019 годы. В 2017 году весной он выиграл чемпионат России, спустя пару месяцев - Суперкубок. Весной 2018 года Глушаков добился бронзы с "красно-белыми" в чемпионате России.

"Спартак" ему пришлось покинуть после достаточно долгого скандала с "лайками". Он тогда "одобрил" таким образом стихотворение против тогдашнего наставника москвичей Массимо Карреры. За что и привел в гнев фанатов московской команды.