Единороссы собирают гуманитарную помощь для пострадавших от затопления в Иркутской области

Региональные отделения «Единой России» в Сибирском федеральном округе подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей районов Иркутской области, пострадавших в результате паводка. Партийцы уже собрали четыре фуры гуманитарной помощи и в дальнейшем окажут необходимую помощь в восстановлении домов и подсобных хозяйств. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Все региональные отделения «Единой России» в Сибирском федеральном округе подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Иркутской области. Мы приложим все усилия для того, чтобы ни одна семья, ни один человек не остались без внимания и помощи», - сообщил Турчак.

Он также отметил, что Иркутское региональное отделение очень оперативно откликнулось и организовало сбор помощи для жителей пострадавших районов. «Люди оказались в ужасной ситуации, в один день лишись своих домов и всего имущества. Большинство покидали свои дома без необходимых вещей. Партийцы Приангарья в первые же дни собрали четыре фуры гуманитарной помощи. Мы не оставим людей в этой беде. С нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Секретарь реготделения Сергей Сокол организовал помощь, выезжает в затопленные районы для того, чтобы лично координировать эту работу», - отметил Турчак, добавив, что после того, как вода сойдет, партийцы, активисты и «Молодая Гвардия» должны будут принять самое активное участие в восстановлении домов и подсобных хозяйств.

«Иркутское региональное отделение объявило о сборе гуманитарной помощи 27 июня, когда стало известно о подъеме рек на территории Тайшетского и Нижнеудинского районов. В первый же день в здание исполкома неравнодушные жители принесли воду, лекарства, консервы, предметы первой необходимости и теплую одежду. Первая машина была отправлена 28 июня, следующая уйдёт сегодня поздно вечером, еще две фуры планируется отправить завтра», - рассказал секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Также он сообщил, что Президиум регионального политического совета завтра проведет внеочередное заседание, основным вопросом которого станет координация помощи пострадавшим жителям.

«Люди, которых эвакуировали, остались без всего: нет теплых вещей, им нужны медикаменты, питьевая вода, предметы личной гигиены, у детей нет питания и подгузников. После того, как мы объявили сбор, откликнулось огромное количество людей, все помогают, приносят вещи. Большое спасибо всем нашим жителям за их отклик и помощь. В районах секретари местных отделений Партии координируют работу по оказанию адресной помощи», - подчеркнул он.