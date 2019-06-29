«Рванул как на пятьсот и спекся»: Сергей Жигунов посоветовал Саше Петрову почаще отказываться от ролей

Как мы уже писали, 29 июня на Сахалине подвели итоги фестиваля сериалов "Утро родины". Лучшим отечественным телефильмом назван "Звоните ДиКаприо" с Сашей Петровым в главной роли.

Однако высокая награда фильма не уберегла исполнителя главной роли Сашу Петрова от критики президента фестиваля Сергея Жигунова.

В интервью обозревателю "КП" Жигунов уделил много внимания творчеству Петрова:

"Он способный, нравится мне, но надо реже сниматься. Не может человек играть без остановки с утра до вечера".

Актерская жадность Петрова понятна многим: "у него одна роль лучше другой, как от нее отказаться, отдашь - а кто-то другой сыграет".

Актер Александр Петров в роли Егора в сериале "Звоните ДиКаприо!"Фото: кадр из фильма

Тем менее, как считает Жигунов, Петрову нужно научиться говорить "нет" самым заманчивым предложениям: "А не то будет как у Высоцкого в песне: рванул как на пятьсот - и спекся".

Вспоминая советские годы, Жигунов отметил, что раньше четырехсерийная картина снималась, как минимум, год. "Сейчас же снимают за месяц. Это значит, что артист может двенадцать раз в году показаться в эфире. И это кошмар: где брать силы, где брать чувства, мысли, ощущения".

По словам спикера, запас человеческого в актерах заканчивается довольно скоро и через определенное время они начинают повторяться, что непременно замечают зрители.

Впрочем, - заключил Жигунов, - происходящее - проблема больше не Петрова, а аудитории, которая хочет видеть Петрова: "Аудитория давит на продюсеров, продюсер - на режиссера. Получается замкнутый круг".

Президент фестиваля "Утро родины" отметил, что эксплуатировать одного актера совсем необязательно. Ведь для создания успешного сериала звезды не нужны:

"Рейтинговый сериал можно создать без звезд. Самое главное - сценарий и режиссер. У нас в стране достаточно артистов, которые играют не хуже звезд, но у них нет возможности реализоваться. Вот с такими артистами можно сделать очень хорошее кино".

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Сериал "Звоните ДиКаприо" с Сашей Петровым в главной роли назван лучшим фильмом по итогам фестиваля "Утро родины", проходившего с 23 по 29 июня в Южно-Сахалинске. Победителя назвали в субботу на церемонии закрытия телефестиваля (подробности).