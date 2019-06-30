Зрители Южно-Сахалинска обозвали Наргиз дурой

Жители Сахалина - народ особенный. Никого особенно не стесняются, говорят, что думают. Во время фестиваля «Утро родины», который проходил в Южно-Сахалинске с 22 по 30 июня, сахалинцы удивляли не раз. Заявляли журналистам, что терпеть не могут Чехова («А зачем нам любить человека, который непотребно обозвал наш край), подпевали Маковецкому на украинском языке. А певицу Наргиз и вовсе назвали дурой.

Инцидент произошёл во время пятничного концерта певицы. Суровые островитяне скромно сидели на стульчиках и не очень внимали призывам Наргиз «вести себя как на вечеринке, с не как на концерте».

Певица несколько раз пригрозила петь также плохо, как все веселятся, но угрозы подействовали лишь на одну сахалинку.

Во время исполнения песни «Вдвоем» осмелевшая зрительница вышла танцевать прямо к сцене. «Не трогай ее!», — закричала Наргиз охраннику, ринувшемуся останавливать женщину.

Несмотря на ни на что, концерт прошёл отлично и завершился хоровым скандированием «Наргиз -дура». Правда, певица сама попросила зал покричать эту фразу.

-Хочу поступить в Международную академию дураков Славы Полунина, а для этого мне нужно провести «сто дурацких концертов».

В отличие от предыдущих просьб певицы, эту просьбу островитяне не проигнорили и выполнили сразу, с нескрываемым удовольствием.

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